ضریح جدید حرم امام حسین(ع) وارد حرم امام خمینی(ره) شد

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش مراسم استقبال از ضریح جدید اباعبدالله الحسین(ع) با حضور اصغر آبخضر قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، جمعی از معاونان و مسئولان این نهاد و خیل عظیم مردم استان تهران برگزار شد.

مراسم استقبال از ضریح جدید اباعبدالله الحسین(ع) از ساعت 15 امروز آغاز شده و این ضریح به دلیل کثرت بدرقه کنندگان در میدان 72 تن قم، با تأخیر چندساعته وارد حرم مطهر امام خمینی(ره) شد.

در این مراسم مداحان اهل‌بیت(ع) به روضه خوانی و مرثیه سرایی در سوگ سالار شهیدان امام حسین(ع) پرداخته اندو در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز خیل عظیم جمعیت به حدی است که ضریح به سختی در حال حرکت به سوی جایگاه است.

دعوت از مردم شهرستانهای استان تهران برای حضور در میدان امام حسین(ع)

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: عملیات ساخت این ضریح مطهر حدود شش سال به طول انجامید و امروز به ثمر نشست.

حجت ‌الاسلام سید محسن محمودی ادامه داد: انتقال ضریح جدید امام حسین(ع) همزمان با روزی که اسرا از کربلا منتقل شدند به سوی کربلای معلی صورت خواهد پذیرفت.

ویبا بیان اینکه ضریح مطهر روزهای دوازدهم و سیزدهم ماه محرم، مطابق با سه شنبه و چهارشنبه، هفتم و هشتم آذر در میدان امام حسین(ع) تهران پذیرای عاشقان و دلباختگان امام حسین(ع) خواهد بود، از هیئات، اقشار مختلف مردم، گروه ها و نهادهای شهرستانهای استان تهران خواست با حضور در این میدان و برپایی عزاداری و سوگواری نسبت به این ضریح مطهر ابراز ادب کنند.

روند ساخت ضریح جدید امام حسین(ع)



پروژه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) از سال 84 توسط تعدادی از ارادتمندان اباعبدالله الحسین(ع) در قم دنبال شد تا در رقابت با سازندگان ضریح فعلی که بُهره‌های هندی و از شیعیان واقفی ‌اند‌، این توفیق و افتخار با حمایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، آیت الله سیستانی و سایر مراجع معظم تقلید نصیب شیعیان اثنی عشری شود.

تلاش های خستگی ناپذیر هنرمندان و استادکاران ایرانی که با جوهره عشق به امام حسین(ع) عجین شده، شش سالی به طول کشید تا ششمین ضریح آن حضرت به اتمام رسد و عاشقان، عکس ضریحی را در چشمانشان قاب بگیرند که اوج هنر اسلامی را به رخ دنیا می‌کشد.

روز پنج شنبه ششم مهرماه سال 1391، برای همیشه در تاریخ ارادت شیعیان به خاندان اهل بیت(ع) و سیدالشهداء(ع) ماندگار شد وقتی پرده از ضریحی کنار رفت که قرار است سالها و یا قرن‌ها ملائکه‌ های آسمان گرد آن پرسه زنند و دست‌های دخیل زائران را به خود گره کند.

درب‌های کارگاه ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) در مدرسه علمیه معصومیه قم از صبح یازدهم مهرماه سال جاری به مدت 15 روز به روی عاشقان سیدالشهداء(ع) باز شد، تا بار دیگر صحنه‌ هایی ناب از ارادت ایرانیان به آستان کبریایی اباعبدالله الحسین(ع) رقم بخورد.

در ضریح مطهر امام حسین(ع) 118 کیلو و 650 گرم طلا کار شده و برای ساخت ضریح مطهر طلایی خریداری نشد و همه از محل نذورات و هدایای ارادتمندان به آستان سیدالشهداء(ع) تامین شد.

در ضریح جدید، 4 هزار و 600 کیلو گرم نقره به کار رفته است؛ گوی و ماسوره هایی که در ضریح به کار رفته، پر است و ورق های نقره ای که گل بوته ها روی آن قرار گرفته تا 4 میل ضخامت دارد که پیش بینی می شود به این سادگی در برابر سایش ها آسیب نبیند.



ضریح جدید امام حسین(ع) مُطلا و روکش 20 میکرونی دارد که این ضخامت حالت ورق به خود گرفته و در هیچ ضریح دیگری دیده نمی شود.



بنا به نظر کارشناسان، پیکره این ضریح که از چوب سارج جنگل های برمه است تا 300 سال به طور قطع دوام خواهد داشت که البته قدمت هزار سال را نیز برای این پیکره پیش بینی کردند.