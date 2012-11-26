44 فقره سرقت سیم برق در ایلام کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی دولتی در تشریح این خبر گفت: در پی افزایش سرقت سیم برق در سطح استان تلاش مأموران پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت ها آغاز شد.



وی اضافه کرد: پس از چندین روز کار اطلاعاتی و زیر نظر گرفتن مجرمان سابقه دار چند روز پیش رد پای دو سارق حرفه ای در این پرونده باز شد.



فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: این متهمان که به طور گسترده در امر سرقت فعالیت داشتند ، تاکنون مقادیر زیادی سیم برق را از نقاط مختلف استان پس از جدا کردن به سرقت برده و اموال دزدی را در یکی از استان های همجوار به فروش می رساندند.



وی افزود: پس از شناسایی محل اختفای متهمان در یک عملات غافلگیرانه این دو نفر دستگیر شدند.



وی تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات فنی به عمل آمده تاکنون به 31 فقره سرقت سیم برق اعتراف کرده اند.



سردار دولتی در ادامه به دستگیری نه سارق دیگر اشاره کرد و گفت: این افراد نیز در امر سرقت سیم برق در شهرستان های شیروان چرداول ، دره شهر ، دهلران و ایلام فعالیت داشتند .



وی یادآور شد: این 9 نفر تاکنون به 13 فقره سرقت سیم برق طی یکماه گذشته اعتراف کرده اند .

راه های مقابله و حفاظت در برابر تهدیدات فضای مجازی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان ایلام به کاربران اینترنتی توصیه کرد هیچ گاه اطلاعات کاربری خود را از طریق یک درخواست یا فرمی که ایمیل دریافت شده است وارد نکنید.

سرهنگ نعمت قبادزاده با بیان این مطلب اظهار داشت: برای وارد کردن اطلاعات حساس مانند رمز عبور و نام کاربری همیشه از وب سایت های ایمن استفاده کنید.

وی با هشدار به کاربران اینترنتی گفت: با پیشرفت های سریع جهانی در حوزه فضای مجازی مجرمان از این حوزه به عنوان ابزاری برای اعمال مجرمانه خود استفاده می کنند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان ایلام هوشیاری و رعایت توصیه های پلیس را در پیشگیری از جرائم اینترنتی موثر دانست و گفت:مجرمان در فضای مجازی می توانند خود را افرادی دیگر معرفی نمایند و و از مردم کلاهبرداری نمایند .

5 کشته و39 زخمی درحوادث رانندگی هفته گذشته ایلام

حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی و معابر برون شهری و درون شهری استان ایلام طی هفته گذشته 5 نفر کشته و39 نفر را روانه بیمارستان کرد .

سرهنگ فضل الله شیری فرمانده پلیس راه ایلام با بیان این خبر گفت: طی هفته گذشته در سه حادثه منجر به فوت که در شهرستان های آبدانان ، دهلران ومهران"به وقوع پیوست، چهار نفر جان خود را از دست دادند .

وی افزود: طی همین هفته تعداد 10 فقره تصادف منجر به جرح در جاده های برون شهری استان بوقوع پیوسته است که در نتیجه 28نفر از هم استانی های عزیز مجروح و روانه بیمارستان شدند .

سرهنگ شیری به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: با رعایت سرعت مطمئنه ، خودداری از سبقت غیرمجاز و رعایت حق تقدم از وقوع هرگونه حادثه دلخراش جلوگیری کنید .

کمبود وقت را با سرعت زیاد جبران نکنید

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه سرعت غیرمجاز تخلفات دیگری چون سبقت غیرمجاز و حرکات مارپیچ را به دنبال دارد از رانندگان خواست کمبود وقت خود را با سرعت زیاد جبران نکنند .

سرهنگ محمد رسولی افزود: یکی از علل اصلی حوادث رانندگی سرعت غیرمجاز و غیر مطمئن در رانندگی است و چنانچه رانندگان عزیز در هنگام رانندگی در معابر درون شهری و برون شهری با سرعت مجاز و مطمئن حرکت نمایند بسیاری از حوادث رانندگی و ترافیکی کاهش می یابد .



وی بیان داشت: ماده 129 و 130 آیین نامه راهنمایی و رانندگی به این موضوع اشاره دارد که رانندگان وسایل نقلیه موظف هستند در تقاطع هایی که چراغ راهنمایی و رانندگی و یا مأمور راهنمایی و رانندگی یا تابلوی ایست و جود ندارد در سرپیچ ها ، و به طور کلی در محل هایی که موانعی در مسیر حرکت آنها وجود داشته باشد و یا هنگام بارندگی از سرعت خودرو تا حدی که بتوان وسیله نقلیه را کنترل کرد بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت کند.

سرهنگ محمد رسولی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام گفت: رانندگان وسایل نقلیه هنگام عبور از معابر و گذرگاههای تنگ یا پر جمعیت یا هنگامی که بیشتر از 50 متر مقابل آن ها دیده نمی شود موظفند آهسته و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

تخلفات راهنمایی و رانندگی شهرایلام درصدرتماس های مردمی با110

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: تخلفات راهنمایی ورانندگی مرکز استان درصدرتماس های مردم با مرکز فوریت های پلیسی 110 قرار دارد .

سردار علی دولتی وضعیت امنیت دراستان ایلام را مطلوب ارزیابی کرد وگفت: شهر ایلام به عنوان مرکز استان مشکلاتی درحوزه های مختلف از جمله ترافیک ونزاع دارد که امیدواریم با همراهی مردم وهمکاری دستگاه های دولتی این مشکلات مرتفع شود .

وی تصریح کرد: براساس اولویت بندی جرائم که به تناسب تماس های مردمی با مرکز فوریت های پلیسی 110 صورت گرفته است ،تخلفات راهنمایی ورانندگی درصدر تماس های مردم با پلیس قرار دارد .

سردار علی دولتی اظهار داشت: شهر ایلام به عنوان مرکز استان باید الگوی مناسبی برای سایر شهرستان ها باشد ولی متاسفانه وضعیت نظم وانضباط ترافیکی با توجه به وجود مشکلات زیاد درسطح این شهرستان نامناسب است .

وی افزایش 96 درصدی تصادفات درشهر ایلام را نمود بارز وضعیت نامناسب ترافیک این شهرستان خواند وگفت: خواست مردم این است که این موضوع توسط مسئولان ساماندهی شود .

فرمانده انتظامی استان ایلام نزاع ودرگیری را موضوعی دیگر دانست که بیشترین تماس مردم با 110 را به خود اختصاص داده است به طوری که 22 درصد از کل تماس های مردم با مرکز فوریت های پلیس به نزاع ودرگیری فردی ودسته جمعی اختصاص دارد .

مدت زمان رسیدگی به پرونده های تعزیراتی در ایلام کمتر از 20 روز است

مدیر کل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده های تعزیراتی در این استان کمتر از 20 روز است.

علیرضا زرگوش اعلام کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به موقع به پرونده های تخلفاتی و صدور حکم برای آنان نقش مهم و بازدارنده ای در پیشگیری از تکرار جرایم دارد اما به دلیل مشکلاتی که در برخی شهرستان ها وجود دارد زمان رسیدگی به پرونده ها به طول می انجامد

.وی نبود اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان های آبدانان، ملکشاهی، ایوان و سیروان را یکی از دلایل افزایش مدت زمان رسیدگی به پرونده های تخلفاتی برشمرد.

زرگوش گفت: همچنین تعلل در تصویب طرح دو فوریتی برخورد با گران فروشان در مجلس باعث شده که قانون نظام صنفی و مجازات های آن زیاد بازدارنده نباشد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی ایلام به تعداد کل پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان تا 20 آبان سالجاری اشاره و تاکید کرد: پنج هزار و 598 فقره پرونده در این مدت تشکیل شده که برای پنج هزار و 434 فقره از آنها صدور رای صورت گرفته است .

محموله وسایل بهداشتی و آرایشی قاچاق در آبدانان کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی آبدانان از کشف و ضبط محموله وسایل بهداشتی و آرایشی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی مهری گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر ورود محموله قاچاق به این شهرستان، تلاش برای دستگیری و شناسایی عاملان قاچاق در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: در عملیاتی پلیسی یک دستگاه وانت پیکان که حامل مقادیر زیادی لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق بود،‌ پیش از ورود به شهر آبدانان متوقف شد.