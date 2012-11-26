صفحه توییتر حماس هم آمریکا را به وحشت انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، پس از شکست ارتش رژیم صهیونیستی از مقاومت فلسطین در حمله هشت روزه به نوار غزه، سیاستمداران آمریکایی خشم خود را از فعالیتهای اینترنتی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به نمایش گذاشتند.

بر این اساس، گروهی از این سیاستمداران از پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) خواستند فعالیت صفحه حماس در شبکه اجتماعی توییتر را متوقف کند.

به ادعای این افراد، انتشار اخبار فعالیتهای مقاومت فلسطین در این شبکه غیرقانونی بوده و باید از آن جلوگیری شود.

این در حالی است که انتشار اخبار پیروزی های مقاومت فلسطین در برابر حملات گسترده ارتش رژیم اسرائیل، سبب افشای پوشالی بودن اقتدار این رژیم و افزایش فشار علیه حامیان این رژیم شده است.

گفتنی است در جریان حمله هفته گذشته به غزه، شاخه نظامی حماس علاوه بر مقابله با حملات موشکی رژیم صهیونیستی، در شبکه های اجتماعی اینترنت نیز به مقابله با حرافی های ارتش اسرائیل پرداخته و به آنها پاسخ می داد.