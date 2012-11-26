حمله ارتش به مواضع مخالفان مسلح/ نشست لاوروف با اپوزیسیون در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، منابع ترکیه ای اعلام کردند: جنگنده های سوری مقر گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه را در روستای اطمه در نزدیکی مرز با ترکیه هدف قرار دادند.

رسانه های ترکیه ای بیان کردند: به دنبال این حمله شماری از آوارگان سوری به سوی اراضی ترکیه رفتند و تعدادی از مجروحان این حمله به ترکیه منتقل شدند.

"مالک الکردی" یکی از سرکرده های ارتش آزاد سوریه گفت: حملات جنگنده های سوری به اطراف مقر فرماندهی مشترک شورای نظامی ارتش آزاد، سبب زخمی شدن تعدادی شد.

این در حالی است که شاهدان عینی اعلام کردند: به دنبال عملیات جنگنده های سوری، پدافند هوایی ترکیه به سوی آنها آتش گشود و آنها را مجبور به عقب نشینی کرد.

خبر دیگر از سوریه اینکه "میخائیل بوگدانف" معاون وزیر خارجه روسیه گفت: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، 29 نوامبر جاری با هیئتی از مخالفان سوری دیدار می کند.

وی با اشاره به دیدار مخالفان سوری با اعضای مجلس دومای روسیه افزود: رایزنی با مخالفان سوری که در وزارت خارجه روسیه انجام می شود، به احتمال زیاد تا سی ام نوامبر(دهم آذر ماه) ادامه خواهد یافت.

بوگدانف همچنین از برگزاری نشست همکاری عربی-روسی در سطح وزرای خارجه در اوایل سال 2013 خبر داد و بیان کرد: ما قصد داشتیم این نشست را در سال جاری برگزار کنیم که شرکای عرب ما زمان را مناسب ندانستند.