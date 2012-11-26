امداد رسانی به جوانی 30 ساله در ارتفاعات ماسوله از سوی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش غلامی افزود: نجاتگران پس از تلاش و جستجویی پنج ساعته وی را که از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده بود پس از ارائه خدمات کمک های اولیه با آمبولانس به بیمارستان امام مجتبی (ع ) فومن منتقل کردند.

نجات 7 نفر از شهروندان از میان شعله های آتش و دود

هفت تن از شهروندان که به دلیل آتش سوزی در منزل مسکونی شان در میان دود غلیظ گرفتار شده بودند، توسط آتش نشانان نجات یافتند.

به دنبال تماس پی در پی تعدادی از شهروندان با سامانه سه رقمی 125 آتش نشانی مبنی بر وقوع آتش سوزی یک دستگاه خودرو به همراه یک موتورسیکلت در پارکینگ آپارتمان مسکونی بلافاصله شش دستگاه خودرو به همراه 12 نفر نیرو از ایستگاه های دو و سه در کمتر از دو دقیقه در محل حادثه حضور و نسبت به نجات جان هفت تن از ساکنان آپارتمان که در طبقات این ساختمان و در میان دود مهیب ناشی از آتش سوزی گرفتار شده و هوشیاری خود را از دست داده بودند، اقدام و آنها را از مرگ حتمی نجات دادند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت: آتش سوزی یک دستگاه خودرو و موتورسیکلت برقی در پارکینگ و دود غلیظ ناشی از آن به طبقات فوقانی ساختمان مزبور سرایت و باعث محبوس شدن ساکنان ساختمان شد.

محمدعلی رفیعی افزود: سرعت عمل آتش نشانان در این حادثه بسیار موثر بود که اگر چنین نمی شد مرگ این شهروندان حتمی بود. وی ادامه داد: دوم آذر تا پنجم آذر ماه سال جاری آتش نشانان 20 مورد حریق و حادثه را در شهر رشت امدادرسانی کردند.

نهضت امام حسین (ع) الگوی آزادیخواهان و ظلم ستیزان دنیا

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: هر حرکتی که امروز در دنیا برای مبارزه با ظلم و تعدی زورگویان براه می افتد به نوعی متاثر از روحیه آزادیخواهی سرور و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) است.

آیت الله قربانی قیام عاشورا را درس عزت و سرافرازی انسانهای آزاده ای دانست که حقیقت و عدالت را مبنای سعادت می پندارند.

وی همچنین برپایی مراسم عزاداری ماه محرم در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا را مصداق بارز حقیقت طلبی و عدالتخواهی مردم در گوشه و کنار جهان توصیف کرد.

نماینده ی ولی فقیه در گیلان ایستادگی و مقاومت مردم غزه در نبرد هشت روزه اخیر مقابل رژیم غاصب اسرائیل را برگرفته از مکتب عاشورا برشمرد و گفت: درس های این مکتب اسرائیل تا دندان مسلح را در مقابل اراده مستحکم جوانان غزه به عجز و درماندگی واداشت.

وی با بیان اینکه اشاعه روز افزون شور حسینی بین مستضعفان و آزادگان جهان ریشه ظلم بدخواهان را می خشکاند، افزود: تحقق این هدف در گرو گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است.

تمدید مهلت بخشودگی جرائم کارفرمایان تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه کارفرمایان استان 151 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند، گفت: قانون بخشودگی جرائم تنها تا پایان آذر ماه جاری اجرا می ‌شود و قابل تمدید نیست.

جمیل حق‌پرست افزود: این مطالبات در بخش ‌های مختلف صنفی، صنعتی، معدنی، کشاورزی است. به گفته وی کارفرمایان تا پایان سال 90 مبلغی را به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی بدهکارند می ‌توانند به واحدهای اجرایی این نهاد مراجعه کرده و به صورت یک‌جا و یا اقساط مطالبات معوقه را پرداخت کنند و از بخشودگی بخشی از جرائم برخوردار شوند.

کربلا جبهه تقابل ارزشها با ضد ارزشها

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای آزاد اسلامی گیلان گفت: کربلا جبهه تقابل ارزشها با ضد ارزشها بود. حجت‌ الاسلام علی کریمیان با اشاره به اینکه بازخوانی تاریخ به شناخت هویت اشخاص و عناصری که بر سعادت و یا شقاوت جوامع تاثیرگذار بوده ‌اند، کمک می ‌کند افزود: یکی از نمودهای تقابل ارزشها با ضد ارزشها در کربلا، تقابل عشق و نفرت بود.

وی در ادامه با اشاره اینکه حسین از بشریت است و بشریت از حسین، حسین (ع) دارای شخصیتی عالی و یک انسان آزاده و در اصطلاح بزرگمردی ستودنی است که توانست با یارانی اندک حماسه‌ ای بزرگ و الهام بخش ایجاد کند و برنده میدان شود از اینرو ستوده و قابل ستایش است.