افتتاح "خانه عالم" در روستای صالح آباد قرچک

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم ظهر دوشنبه با حضور دهقان معاون فرماندار ورامین و حبیب الله ابراهیمی بخشدار قرچک برگزار شد.

بخشدار قرچک در حاشیه این مراسم اظهار داشت: خانه عالم و اسکان روحانیون در روستاهای مناطق محروم از برکات انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که طی این طرح خانه هایی در نزدیکی مساجد مختص ائمه جماعات مساجد ساخته می شود تا مردم سریعتر و آسانتر به آنها دسترسی یابند.

حبیب الله ابراهیمی افزود: ساخت خانه عالم در مناطق روستایی، زمینه مناسب برای استقرار روحانیون مستقر و طرح هجرت است که ساخت خانه عالم از مشکلات روحانیون در روستاها می‌ کاهد و روستای صالح آباد در ساخت خانه عالم، نسبت به سایر روستاهای بخش قرچک بسیار موفق عمل کرده است.

وی گفت: امید است با افتتاح خانه عالم و استقرار روحانی در این روستا، بخش قابل توجهی از مشکلات فرهنگی روستا حل شود.

گفتنی است، ساخت خانه عالم روستای صالح آباد با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال انجام شد.

فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد رودهن منتشر شد

فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن منتشر شد.

سردبیر فصلنامه اندیشه های تازه گفت: شماره 28 فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی که حاوی هشت مقاله علمی - پژوهشی در زمینه های مختلف و متنوع است که با کوشش مضاعف و بی وقفه مسئولان آماده پخش شد.

سیف الله بهاری افزود: امروزه همه به اهمیت و تأثیر روزافزون یافته های پژوهشی به ویژه در حوزه علوم تربیتی و مدیریت واقف بوده و شاهد برقراری سمینارها و کارگاه های علمی مختلف هستند؛ تحقیق، عناصر مهم فعالیتهای مربوط به هر شغلی است و از برکت تحقیق است که فرد فرصتهایی به دست می آورد تا بتواند قابلیتهای حرفه ای و خلاقیتهای خود را به نمایش بگذارد.

وی بیان داشت: فرد با استفاده از نتایج تحقیقات خود و دیگران که ناشی از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، نظم دهی و تفسیر سیستماتیک مشاهدات و آزمایشات تجربی است، می تواند به سهولت پدیده ها و رویدادهای روز را تبیین و پیش بینی و نقایص و مشکلات عملکردهای خود را برطرف و آنها را اصلاح و تکمیل کند.

سردبیر فصلنامه اندیشه های تازه ادامه داد: حال که فرهیختگان به پیامدهای سودمند و کارساز و برکات شگرف پژوهش در زمینه های مختلف علمی پی برده اند و سالانه صدها مقاله علمی در داخل و خارج به چاپ می رسانند، نوید بزرگی از پیشرفتهای صنعتی - علمی در جامعه را رقم می زنند کههمکاری مسئولان مجله با محققین و نویسندگان مقالات پژوهشی در این راستاست.

برگزاری نخستین کلاس داوری ملی کیک بوکسینگ در ورامین

هیئت رزمی اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین در نظر دارد، یک دوره کلاس استاژ و دوره داوری درجه 3 ملی کیک بوکسینگ برگزار کند.

برای اولین بار هیئت رزمی شهرستان ورامین با هماهنگی هیئت مربوطه در استان، برای بالا بردن سطح علمی و فنی ورزشکاران و داوران این دوره کلاس را در سالن کنفرانس باشگاه ورزشی انقلاب برگزار خواهد کرد.

شرکت کنندگان بعد از حضور موفق در کلاسهای آموزشی، مدرک داوری درجه 3 ملی فدراسیون کیک بوکسینگ را دریافت خواهند کرد و به افرادی که در دوره استاژ حضور خواهند داشت، گواهی شرکت به منظور استفاده از تسهیلات دوره های بعدی اعطا خواهد شد.

علاقه مندان می توانند با حضور در سالن ورزشی فجر در روزهای فرد از ساعت 19 و 30 دقیقه تا 21 با مراجعه به بهمن طالشی رئیس هیئت اقدام به ثبت نام کنند.

کلاس استاژ و داوری روز جمعه 10 آذرماه سال جاری از ساعت 9 الی 16 برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان می بایست برای ثبت نام تا چهارشنبه هشت آذرماه به مسئول مربوطه مراجعه کنند.