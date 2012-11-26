اسمی از واقعه 5 آذر گرگان در کتابها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خارکوهی عصر دوشنبه در مراسم یادواره شهدای پنجم آذر در صحن شورای شهر گرگان افزود: حکومت وقت از واقعه 5 آذر به شدت به وحشت افتاد و اسناد رژیم شاهنشاهی نشان می دهد که بین 30 تا 70 هزار نفر در این راهپیمایی شرکت کرده بودند که برای شهر گرگان در روزی که حکومت نظامی بوده و هنوز شاه در ایران است، جمعیت وسیعی بوده است و مردم حاضر در این واقعه فداکاری بزرگی کردند.

خارکوهی ادامه داد: در آن روز با وجودیکه رژِیم قصد دستگیری نداشت و با دستور تیر آمده بود چهار نفر دستگیر شدند و 5 آذر قیامی چند شهری بود که فقط مردم گرگان در آن حضور نداشتند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرگان نیز گفت: حادثه 5 آذر اگر در گرگان اتفاق نمی افتاد در شهرهای اطراف نیز جنب و جوش انقلاب دیر تر رقم می خورد.

خطر فراموشی حماسه 5 آذر گرگان

عبدالرضا چراغعلی گفت: در 5 آذر 57 دلیران گرگان زمین حادثه آفریدند و با تمام سختی ها به میدان امدند و تاریخ منطقه را زینت دادند.

وی افزود: در این روز شهدایی تقدیم انقلاب شد که پس از 34 سال احساس می شود این روز در تاریخ و افکار مردم منطقه یاد نمی شود و از یادها رفته است.

چراغعلی ادامه داد: اگر نسل انقلابیون 5 آذر و بازماندگان آنان به فراموشی سپرده شوند، نسل بعدی ما هیچ خاطره ای از 5 آذر نخواهد داشت و از خاطرات اجتماعی شهر پاک می شود.

وی اذعان داشت: در دوران جنگ و انقلاب هر کجا نام شهر گرگان می آمد افرادی سرآمد بودند و پس از دفاع مقدس نیز گرگانی ها مدیرانی قابل یا افرادی موثر بودند که به نظر می رسد امروز از دایره مدیریتی خارج شده اند.

در این مراسم خانواده شهدای 5 آذر و حاضران در حادثه به بیان خاطرات خود از شهدا و این خادثه پرداختند.

شایان ذکر است در 5 آذر سال 57 ، قریب به 150 نفر زخمی و 14 نفر شهید شدند که 2 نفر نیز خانم بودند.