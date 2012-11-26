به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که استان‌ بوشهر هفت سال پیاپی خشکسالی شدید را پشت سر گذاشته است، در روزهای اخیر شاهد بارش های بسیار زیادی در نقاط مختلف استان است که با وجود ایجاد امیدواری در بین کشاورزان، مشکلاتی را نیز برای مردم بوجود آورده است.

وضعیت ناپایدار هوای استان بوشهر امروز به گونه‌ای بود که در کمتر ساعتی بارش‌ها قطع می‌شد و همواره بارش‌ها به صورت شدید و هراه با بارش تگرگ در جریان بود.

عدم توسعه زیرساخت‌ها به ‌ویژه در بخش دفع آب‌های سطحی از معابر شهرها و روستاها باعث شده تا در شهرهای مختلف این شهرستان خیابان‌ها به کانال‌های آب تبدیل شوند و عبور و مرور در این خیابان‌ها به سختی انجام شود.

وزش باد شدید که با این بارش‌ها همراه شده بود نیز خسارات فراوانی به فضای سبز شهری و منازل مسکونی و ادارات وارد کرده است ولی هنوز آمار دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است.

سرریز و طغیان کانال‌های آبیاری در آبپخش



طی بارندگی روزهای اخیر در استان بوشهر و به دنبال آن بارش شدید باران و تگرک در شهر آبپخش بسیاری از کانال‌های آبیاری در این شهر طغیان کرده و باعث بروز مشکلاتی برای کشاورزان شده است.

این طغیان و سرریز که در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است در بخشی از مسیرها باعث شد که آب با فشار از دیواره حایل کانال‌ها خارج شده و وارد باغ‌های اطراف شود.

در پی این حادثه، عبور پرفشار آب سبب از بین رفتن دیوار حایل می شد، که در صورت وقوع این حادثه و شکستن دیواره چند متری کانال، سیل عظیمی باغ‌های اطراف را در می‌نوردید و باعث خسارت‌های چند میلیاردی به باغ های اطراف کانال‌ها می‌شد.

حجم آب به میزانی بود که با بازشدن همه دریچه‌های فرعی نیز از حجم آب چندان کاسته نمی‌شد و ماموران اداره آبیاری کشاورزی آبپخش در محل حضور یافتند و به منظور کنترل این وضعیت، یک دستگاه لودر به محل اعزام و مشکل قبل از وقوع خسارت برطرف شد.

لازم به ذکر است که کانال‌های بزرگ آبیاری آبپخش از سد رئیس علی دلواری(رودخانه شاپور) سرچشمه می‌گیرد و همه باغ‌های منطقه آبپخش و بخش اعظم شهرستان دشتستان به وسیله این نهر آبیاری می‌شود.

خیابان‌های شبانکاره به جوی آب تبدیل شدند



بسیاری از خیابان‌های اصلی شبانکاره بر اثر بارندگی‌های روزهای اخیر در استان بوشهر به جوی آب تبدیل شده و با وجود گل و لای فراوان در آب‌های جاری در سطح خیابان‌ها مشکلاتی را برای شهروندان بوجود آورده است.

شبانکاره یکی از قطب‌های کشاورزی استان بوشهر است که بارندگی‌های اخیر در حاصلخیزی زمین های این منطقه تاثیر بسیار زیادی داشته است و باعث ایجاد خوشحالی در بین مرد این منطقه شده است.

ساخت و تکمیل کانال‌های دفع آب‌های سطحی از خیابان‌ها یکی از مهمترین خواسته‌های مرد این شهر است که می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی به جد جلوگیری کند.

با توجه به حاصلخیزی زمین‌های این منطقه، کشت دیم رواج بسیاری در بخش شبانکاره دارد و باران‌های پائیزی می‌تواند باعث حاصل‌خیزی بیشتر این زمین‌ها شده و امید بیشتری را برای کشاوران بوجود آورد.

قطع برق در برازجان/ بارندگی با شدت ادامه داد



بارش شدید و کم سابقه باران و تگرگ از صبح امروز در شهر برازجان آغاز شده است و همچنان نیز ادامه داد. شدت این بارش‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از خیابان‌های مرکز بزرگترین شهرستان استان بوشهر به کانال‌های آب تبدیل شده است و عبور و مرور به سختی صورت می‌گیرد.

بر اثر بارندگی‌های امروز در برخی از نقاط شهرستان دشتستان قطعی برق نیز بوجود آمد که کارکنان اداره برق در نقاط مختلف، با وجود شرایط سخت و نامطلوب جوی، اقدام به تعمیر و رفع مشکلات برق‌رسانی کردند و برق دوباره وارد مدار شد.

از شهر سعدآباد نیز خبر می‌رسد که بارش‌های باران باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان این شهر شده است و یکی از منازل مسکونی را در این شهر تخریب کرده است.

ورود آب به داخل منازل مسکونی یکی از مشکلاتی است که در اغلب نقاط شهرستان دشتستان گزارش شده است و در کنار شادمانی مردم به جهت بارش نزولات آسمانی، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

افزایش قابل توجه حجم آب پشت سد رئیس‌علی دلواری



مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حجم آب مخزن سد رئیسعلی دلواری به 120 میلیون متر مکعب خبر داد و افزود: در بارندگی سه روز اخیر 13 میلیون متر مکعب آب به حجم مخزن سد رئیس‌علی دلواری افزوده شد.

سید مهدی موسوی ادامه داد: پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر خسارت‌های هنگفتی به بخش‌های مختلف استان بوشهر وارد کرده است که بارندگی اخیر بخشی از مشکلات را کاهش می‌دهد و امیدواریم با تداوم این بارندگی‌ها در ماه‌های آینده شاهد ذخیره آب ورد نیاز استان باشیم.

وی با مطلوب توصیف کردن میزان بارندگی اخیر در استان بوشهر از نظر سال زارعی، خاطرنشان ساخت: این بارندگی‌ها در زمینه افزایش آب پشت سد، تامین منابع آب کشاورزی و شرب و تقویت سفره‌های زیرزمینی نقش بسیار مهمی دارد.

گناوه و جزیره خارگ و برازجان و بوشهر بیشترین میزان بارندگی را داشتند



مدیرکل بحران استانداری بوشهر گفت: متوسط بارندگی در استان بوشهر تا پایان روز پنجم آذر نسبت به دوره بلند مدت سنوات گذشته 296 درصد افزایش داشته است. میزان بارندگی در شهر بوشهر تا پایان روز پنجم آذرماه نیز در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته از 34.7 میلی‌متر به 107.8 میلی‌متر رسیده و افزایش 211 درصدی داشته است.

هادی مقصودی اظهار داشت: گناوه، جزیره خارگ، برازجان و بوشهر به ترتیب بیشترین متوسط بارندگی را در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته داشتند. امسال میزان متوسط بارندگی در دیر 62 میلی‌متر با 172 درصد افزایش، جم 45.3 میلی‌متر با 92 درصد، دیلم 92.3 میلی‌متر و 226 درصد افزایش، برازجان 115.2 میلی‌متر با 332 درصد افزایش بوده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان متوسط بارندگی در اهرم 41 میلی‌متر با 82 درصد افزایش، گناوه 129.5 میلی‌متر با 297 درصد افزایش، ریگ 110.5 با 272 درصد افزایش، کنگان 70 میلی‌متر با 197 درصد و عسلویه نیز با 27.9 میلی‌متر و 79 درصد افزایش نسبت به متوسط بارندگی در دوره بلند مدت سنوات قبل بوده است.

مقصودی گفت: در شهرهای بوشهر، برازجان، دیر و کنگان آبگرفتگی معابر که منجر به ورود آب در منازل شده باشد داشتیم، اما سیل نبوده است.

مدیرکل بحران استانداری بوشهر اضافه کرد: هم اکنون نیز تیم‌های امدادی مدیریت بحران استان در تمام شهرها در حال آماده باش هستند ضمن اینکه مدیریت بحران در شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است و ایشان نیز به خوبی این موضوع را مدیریت می‌کنند. گروه‌های امدادی نیز برای تخلیه آب در معابری که موجب آبگرفتگی شده بوده تشکیل شده و عملیات‌های موفقیت آمیزی نیز تاکنون داشته‌اند.

اداره کل هواشناسی استان بوشهر روز سه شنبه را در این استان بارانی اعلام کرده است بر همین اساس همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استانداری بوشهر در آماده باش کامل به سر می‌برند.

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گزارش: سعید رضائی

