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۶ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۰

تقی زاده:

نهضت مقدس امام حسین (ع) حادثه عظیم در تاریخ اسلام است

نهضت مقدس امام حسین (ع) حادثه عظیم در تاریخ اسلام است

رودسر - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان رودسر گفت: نهضت اصلاحی و مقدس امام حسین(ع) حادثه عظیم و اثرگذاری در تاریخ اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین تقی زاده شامگاه دوشنبه در جمع سوگواران سید الشهداء (ع) در رودسر افزود: این نهضت از سوی اوضاع سیاسی و اجتماعی موجود را دستخوش تغییرات اساسی کرده و از دیگر سو نتایج روحی و معنوی عمیقی به جای گذاشت.

وی اظهارداشت: برانگیختگی روحی و انقلاب علیه خود، بروز اخلاق متعالی در جامعه و طرد اخلاق تسلیم ‌پذیری و یاس، پیامدهای مثبت قیام حسینی در جان افراد است.

امام جمعه رودسر گفت: از حیث سیاسی و اجتماعی بازتاب سریع قیام امام حسین (ع) وقوع قیامها و حرکتهای متعددی در شهرهای اسلامی بود که اوضاع نظام خلافت و ارکان حکومت اموی را متزلزل کرد.

وی افزود: این قیام در نوع خود از نظر خلق حماسه‌ های بی ‌بدیل و نمایش هنرهای جاودانه انسانی و ظهور کمالات معنوی و تبلیغ عملی رسالت الهی، بی‌همتاست.

تقی زاده با اعلام اینکه قیام امام حسین (ع) که تجلی اخلاق عزت و سرافرازی در برابر اخلاق ذلت و تسلیم‌ پذیری بود، بیان داشت: این قیام موجی شدید از احساس گناه در وجدان مسلمانان برانگیخت.

وی یادآورشد: امام حسین (ع) و یارانش در مبارزه مکتبی خود بر ضد بنی‌امیه، اخلاق عالی اسلامی را با همه صفا و طراوت آن نشان دادند.

کد مطلب 1752162

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