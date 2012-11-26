نهضت مقدس امام حسین (ع) حادثه عظیم در تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین تقی زاده شامگاه دوشنبه در جمع سوگواران سید الشهداء (ع) در رودسر افزود: این نهضت از سوی اوضاع سیاسی و اجتماعی موجود را دستخوش تغییرات اساسی کرده و از دیگر سو نتایج روحی و معنوی عمیقی به جای گذاشت.

وی اظهارداشت: برانگیختگی روحی و انقلاب علیه خود، بروز اخلاق متعالی در جامعه و طرد اخلاق تسلیم ‌پذیری و یاس، پیامدهای مثبت قیام حسینی در جان افراد است.

امام جمعه رودسر گفت: از حیث سیاسی و اجتماعی بازتاب سریع قیام امام حسین (ع) وقوع قیامها و حرکتهای متعددی در شهرهای اسلامی بود که اوضاع نظام خلافت و ارکان حکومت اموی را متزلزل کرد.

وی افزود: این قیام در نوع خود از نظر خلق حماسه‌ های بی ‌بدیل و نمایش هنرهای جاودانه انسانی و ظهور کمالات معنوی و تبلیغ عملی رسالت الهی، بی‌همتاست.

تقی زاده با اعلام اینکه قیام امام حسین (ع) که تجلی اخلاق عزت و سرافرازی در برابر اخلاق ذلت و تسلیم‌ پذیری بود، بیان داشت: این قیام موجی شدید از احساس گناه در وجدان مسلمانان برانگیخت.

وی یادآورشد: امام حسین (ع) و یارانش در مبارزه مکتبی خود بر ضد بنی‌امیه، اخلاق عالی اسلامی را با همه صفا و طراوت آن نشان دادند.