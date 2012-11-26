مرگ تلخ 2 برادر بر اثر گازگرفتگی در پایتخت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : ساعت 10 و 35 دقیقه امروز یک مورد گازگرفتگی به ستاد فرماندهی آتش نشانی اطلاع داده شد.بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 38 و نجات ایستگاه 5 خود را به محل حادثه در شهرک ولیعصر رساندند.

وی افزود : در جریان بررسی ها مشخص شد بر اثر انسداد لوله بخاری سه عضو یک خانواده دچار گازگرفتگی شده بودند. امدادگران اورژانس پس از حضور در محل و معاینه مصدومان اعلام کردند دو پسر خانواده به نام های محسن 24 ساله و رسول 26 ساله بر اثر شدت مسمومیت جان باخته اند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: دختر 18 ساله خانواده به نام زهرا نیز دچار مسمومیت شده بود که به بیمارستان منتقل شد.

قاتل نامرئی در حالی امروز در تهران دو قربانی گرفت که سازمان هواشناسی اعلام کرده است از فردا هوای پایتخت سردتر می شود.

