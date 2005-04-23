تيم شبيه سازي سه بعدي علامه حلي از مسابقات روبوكاپ ايران حذف شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در دور مقدماتي اين مسابقات تيم كاسپين دانشگاه علم و صنعت با 4 برد از 4 بازي به دور نيمه نهايي صود كرد كه در اين دور بايد به مصاف تيم دوم گروه دوم برود.

همچنين در اين گروه تيم آرمان با كسب 1 پيروزي از چهار بازي و كسب 5 امتياز به لطف تفاضل گل برتر نسبت به تيم مرصاد در رده دوم قرار گرفت. اين تيم در مرحله نيمه نهايي بايد به مصاف تيم دوم گروه اول برود.

در گروه دوم اين مسابقات نيز تيم كوير از دانشگاه اميركبير با 4 پيروزي از 4 بازي رتبه نخست گروه را به خود اختصاص داد كه در مرحله نيمه نهايي بايد به مصاف تيم آرمان برود.

در اين گروه تيم دلتا با كسب يك پيروزي از چهار بازي خود موفق به جمع آوري 5 امتياز شد و بايد به عنوان تيم دوم گروه به مصاف تيم كاسپين برود.

مسابقات نيمه نهايي اين گروه در ساعت 18 امروز برگزار خواهد شد.