گرانی ارز باعث شد برخی ملی پوشان را حذف کنیم/ به حداقل نفرات اکتفا کردیم

سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط و چگونگی اعزام نفرات تیم ملی تیراندازی ایران در ماده تراپ به رقابت‌های قهرمانی آسیا، تصریح کرد: تیم ملی اهداف پروازی ایران در قالب دو گروه برای حضور در در دومین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا با 4 تیرانداز عازم هند می‌شود.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها از تاریخ 8 تا 19 آذر در شهر پاتالیا هند برگزار خواهد شد، افزود: البته ما در این بخش فقط تیم بانوان را به مسابقات اعزام می‌کنیم و تنها یک تیرانداز مرد را در تراپ دوبل همراه آنها به این مسابقات اعزام خواهیم کرد.

هاشمی ادامه داد: بچه ها آماده و در حال پیگیری تمرینات هستند. تمام تلاشمان را می‌کنیم تا حداقل‌ها را برای آنها فراهم کنیم. امیدواریم تیراندازان کشورمان در بخش تراپ تیمی نتایج خوبی کسب کنند. البته بر خلاف میل باطنی مجبور شدیم تعداد نفرات اعزامی را کاهش بدهیم. ما بین اینکه ورزشکاران کشورمان اصلا اعزام نشوند یا حداقل ها اعزام شوند، به گزینه دوم اکتفا کردیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی در خصوص مسابقات قهرمانی آسیا در رشته‌های تفنگ و تپانچه اظهار داشت: هنوز نفرات اعزامی به این مسابقات نهایی نشده است. اما احتمالا با 18 ورزشکار در این مسابقات شرکت خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود با 72 نفر در این رقابت‌ها شرکت کنیم، اما هم اکنون این تعداد به 18 نفر تقلیل پیدا کرده است. البته امیدواریم کاروان اعزامی کمتر از اینها هم نشود. ما به دلیل مشکلات ارزی مجبور به کاهش نفرات اعزامی به این دو رقابت پیش رو شدیم. مسابقات این بخش از 23 آذر لغایت 3 دی در چین پیگیری می شود.



هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا ورزشکاران المپیکی تیراندازی در این مسابقات شرکت خواهند کرد؟ خاطرنشان کرد: فکر می کنم یک یا دو تن از المپیکی‌های ما در این مسابقات شرکت کنند.