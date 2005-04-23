بسياري از بازيكنان تيم منتخب باشگاهها كانديداي حضور در تيم ملي هستند // مايلي كهن درباره مبعلي درست مي گويد

برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان در بازگشت به ايران درگفتگويي اختصاصي با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: اين سفر اجباري بود و بايد صورت مي گرفت تا بخشي ازكارمان دراروپا دنبال شود. ازهمين رو براي بررسي پيشنهادات به آلمان، اتريش و انگليس سفركردم. همچنين ملاقاتي هم با رحمان رضايي داشتم وديدارتيمهاي مسينا وفيورنتينا را ازنزديك تماشا كردم. خوشحالم كه رحمان رضايي درجمع بهترين مدافعان ايتاليا قراردارد.

سرمربي تيم ملي درادامه افزود: كمپي را درشهر بوخوم آلمان ديدم و كمپ ديگري را درمجاورت شهردوسلدورف ديدم كه هر دوي آنها ازشرايط خوبي برخوردارند. درانگلستان هم كمپ تيم ملي اين كشوررا بازديد كردم. ضمن اينكه دراتريش هم ازدوكمپ معتبر اروپايي كه باشگاههاي نظير آرسنال، آث ميلان و آس رم و... درآنجا تمرين مي كنند، را مورد ارزيابي قراردادم.

برانكو ايوانكوويچ درپاسخ به اين سوال كه چرا براي ارزيابي كمپهاي اروپايي از دستيارانش استفاده نمي كند، گفت: من در هر كجا كه مربيگري كرده ام، عادت كرده ام كه اين كاررا خودم انجام دهم وهيچ ارتباطي به كمك مربي يا فرد ديگري نداشته است.

سرمربي تيم ملي ضمن تاييد ناراضايتي ازبرخي مطبوعات وخبرنگاران تصريح كرد: مگردروغ گفته ام كه خبرنگاران من را دوست ندارند. وقتي ملت به بهترين وجه ازتيم ملي كشورشان حمايت مي كنند وروزنامه نگاران دائما انتقاد مي كنند اين حق را به من بدهيد كه ازآنها ناراحت باشم. هرچند كه هميشه گفته ام خبرنگارحق دارد و بايد انتقاد كند. اما دركناراين انتقاد بايد انتظار پيشنهاد وراه حل هم داشت نه تنها انتقاد خالي.

وي در ادامه درباره بازيهاي ليگ برتردرهفته اخيرمتذكرشد: من در طول مسافرت بازيهاي مهم ليگ برتررا ازتلويزيون تماشا كردم و اينكه گفته مي شود بازيهاي ليگ را فراموش كرده ام، بايد بگويم در ايران هم كه هستم نمي توانم همه بازيها را ازنزديك ببينم.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان برداشتهايش ازبازيهاي تيم منتخب باشگاههاي ايران مثبت ارزيابي كرد وگفت: اكثربازيهاي اين تيم را ديدم و بايد بگويم كه اين تيم سرشار ازكانديدا براي تيم ملي بزرگسالان است. بازيكنان تيم منتخب بسيارخوب كاركردند و اكثر آنها براي تيم ملي كانديدا هستند ودرصورت بروزمصدوميت ويا مشكل براي يكي ازبازيكنان تيم ملي قطعا از اين بازيكنان استفاده خواهم كرد.

برانكو درخصوص صحبتهاي محمد مايلي كهن تصريح كرد: صحبتهاي ايشان درمورد ايمان مبعلي صحيح است، چرا كه اگر من مثبتي روي وي نداشتم، قطعا مبعلي را به تيم ملي دعوت نمي كردم، هرچند ايمان را يكي ازبازيكنان خوب فوتبال ايران مي دانم. مايلي كهن ازبزرگان فوتبال ايران است و اگرآن باختها را با تيم ملي اميد نمي آورد، هنوزهم سرمربي اين تيم بود وبه تشخيص خودش عمل مي كرد. اميدوارم مايلي كهن دركنار اين انتقادات شيوه هاي علمي وعملي را هم داشته باشد.