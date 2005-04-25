يادداشت هاي خبرنگار "مهر" از سفر دكتر توكلي به كرمانشاه

* زمان پرواز تهران به كرمانشاه ساعت 25/6 دقيقه صبح اعلام شده بود، تيم خبرنگاران و عكاسان به همراه دكتر توكلي ساعت 40/5 دقيقه در فرودگاه مهرآباد حاضر بودند اما به دلايل نامعلومي كه هيچ مسوولي هم پاسخگو نبود، هواپيما با كمي تاخير (!) در ساعت 30/11 دقيقه پرواز كرد يعني بيش از 5 ساعت تاخير.

* پس از اعلام تاخير در پرواز تهران به كرمانشاه، دكتر توكلي براي انجام چند كار شخصي عقب افتاده به منزل بازگشتند و خبرنگاران نيز به محل كار خود رفتند.

* عكاس خبرگزاري "مهر" از فرصت بوجود آمده استفاده و يك گزارش تصويري از بلاتكليفي مسافران در سالن فرودگاه و بي خيالي مسوولين مربوطه تهيه كرد.

* هواپيمايي كه براي مسير كرمانشاه در نظر گرفته شده بود مستقيما از جده به تهران آمده بود و بلافاصله به كرمانشاه رفت .

* دكتر توكلي اجازه نداد خود و همراهانش برخلاف مردم عادي بدون عبور از محل كنترل هميشگي ماموران حراست پرواز، سوار هواپيما شوند.

* براي دكتر توكلي و همراهانشان قسمت درجه يك هواپيما در نظر گرفته شده بود اما به محض اطلاع وي از اين موضوع، تيم خبرنگاران را به آن قسمت از هواپيما فرستاد و خود در ميان قسمت عادي هواپيما نشستند.

* پس از بوجود آمدن تاخير در پرواز كرمانشاه و چندين پرواز فرودگاه مهرآباد ، يكي از مردم از دكتر توكلي پرسيد : آيا با وجود اين مديريت ضعيف در ميان ايرانيان ، باز هم بر ايراني بودن مديريت فرودگاه امام تاكيد مي كنيد؟ كه دكتر توكلي پاسخ داد اين مديريتها نماد مديريت ايراني نيست و انشاءالله با يك دولت قوي و استفاده از مديران متعهد و متخصص موجود در كشور همه متوجه قابليت هاي بالاي ايرانيان خواهند شد.

* بحث هاي سياسي و اقتصادي هيچگاه فروكش نمي كرد حتي در اتوبوس مخصوص فرودگاه و سالن انتظار، دكتر توكلي پاسخگوي اشكالات افراد مختلف بود.

* توكلي پس از ورود به كرمانشاه مورد استقبال اعضاي ستاد انتخاباتي خود و عده اي از مردم شهر قرار گرفت. وي پس از پياده شده از هواپيما مستقيما به دفتر خبرگزاري دانشجويان در كرمانشاه رفت و در ساعت 13 پاسخگوي سوالات خبرنگاران رسانه ها و نشريات مختلف استان كرمانشاه شدند.

* پس از پايان مصاحبه مطبوعاتي ، دانشگاه رازي كرمانشاه، پذيراي دكتر و همراهانشان بود. پرسش و پاسخ توكلي و دانشجويان بيش از دو ساعت بود . جامعه اسلامي دانشجويان ميزبان اين نشست بود.

* پس از گذشت 20 دقيقه از شروع صحبت دكتر توكلي، بالاخره سرو كله يك ليوان آب پيدا شد كه دكتر توكلي از ساقي تشكر كرد.

* ظاهرا تشكر دكتر توكلي از فردي كه ليوان آب را آورده بود به مذاق وي خوش آمد و او پس از يك دقيقه با يك پارچ آب ظاهر شد. دكتر توكلي نيز با ديدن پارچ آب گفت: "كي دهد اين باده ها كفاف مستي ما".

* در پايان پرسش و پاسخ، يكي از دانشجويان با موافقت دكتر توكلي درخواست سوال شفاهي نمود كه وي در اين سوال ، خواستار پاسخگويي توكلي به مساله عدم حضور كردها در هيات دولت و مراكز مهم تصميم گيري كشور شد و از وي خواست نظرش را در مورد دولت خود و حضور كردها در آن بيان كند كه با تشويق بي امان دانشجويان مواجه شد. پس از اين سوال، دكتر توكلي گفت: من هرگاه از استاندار غير بومي براي مازندران استفاده مي شود ناراحت مي شوم چون معناي اين حرف آن است كه هيچ فردي در آن استان در سطح استاندار شدن نيست. اما در زمينه استفاده از كردها در جايگاه غيربومي نظير مراكز تصيم گيري كشوري ، اصل بر شايسته سالاري است.

* هيچكدام از بخشهاي مختلف دانشكده علوم (محل برگزاري پرسش و پاسخ )، نمابر خود را در اختيار خبرنگاران قرار ندادند.

* پس از پايان پرسش و پاسخ، دكتر توكلي به دفتر حجت الاسلام و المسلمين زرندي نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمانشاه رفت و مدتي را با ايشان به گفت وگو نشست. در اين ديدار، خاطراتي از علماي مختلف كشور و نقش آنها در پيروزي انقلاب بيان شد.

* بالاخره نوبت به صرف ناهار رسيد در حالي كه عقربه هاي ساعت، 5 بعدازظهر را نشان مي داد، ناهار همه يك ساندويچ و يك ليوان نوشابه بود آن هم بايد به سرعت صرف مي شد تا به سخنراني در مسجد بروجردي كرمانشاه به موقع برسيم.

* مسجد بروجردي پر از جمعيت بود و پاسخگويي به سوالات اين جمعيت تا حدود اذان مغرب طول كشيد. البته پس از پايان مراسم هم باز دكتر توكلي با سعه صدر به سوالات و اشكالات بعضا بسيار ساده مردم پاسخ مي داد . يكي از مردم هم تذكر مي داد مواظب باشند حادثه ورزشگاه آزادي تكرار نشود.

* حضور در منزل آيت الله نجومي از خطاطان برجسته و مولفان معروف كشور و از روحانيون معروف كرمانشاه ، برنامه بعدي دكتر توكلي بود . در اين ديدار نيم ساعته آيت الله نجومي ضمن خوشامدگويي به دكتر توكلي ، كتاب "شميم كنعان" يكي از تاليفات خود را به دكتر توكلي هديه نمود.

* نماز مغرب و عشا نيز در مسجد نواب كرمانشاه به امامت آيت الله نجومي خوانده شد.

* پس از پايان نماز، دكتر توكلي به منزل يكي از دوستان خود در كرمانشاه رفته و در زيرزمين منزل وي شام را به اتفاق همراهان خود و خبرنگاران صرف كردند. خورشت خلال از غذاهاي سنتي شهر كرمانشاه، شام دكتر توكلي بود.

* پس از صرف شام، دكتر توكلي به جلسه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در كرمانشاه رفت و از يكي از دوستان كرمانشاهي خود خواستند گروه خبرنگاران همراه خود را براي گشت وگذار در شهر كرمانشاه به طاق بستان ببرند.

* عقربه هاي ساعت 30 دقيقه بامداد را نشان مي داد كه دكتر توكلي در همان منزل آماده استراحت مي شدند در حالي كه خبرنگاران در اتاق مجاور مشغول ديدن بازي فوتبال ليگ برتر انگليس آن هم با صداي بلند تلويزيون و سرو صدا بودند بدون آنكه دكتر توكلي اعتراضي نمايد.

* ساعت 45/5 دقيقه بامداد كه دو نفر از خبرنگاران بيدار شده بودند دكتر توكلي را مشغول قدم زدن ديده بودند.

* صرف صبحانه و حركت به سمت فرودگاه برنامه آغازين روز پنجشنبه بود. صبحانه نان، پنير، كره و چاي بود.

* پس از سوار شدن به هواپيما، دكتر توكلي تمام مسير را با يكي از جوانان كه در كنار وي نشسته بود، مشغول بحث و استدلال بود.

* پس از فرود هواپيما در تهران و در هنگام خداحافظي، دكتر توكلي سوغاتي را كه به او هديه شده بود در ميان خبرنگاران و دو همراه خود تقسيم كرد تا همه با خاطره اي خوش از دكتر توكلي جدا شوند.