آرش شفاعي : عده اي در اينترنت پشت نقاب " نقد " هتاكي مي كنند / وبلاگ ها مثل استاديوم هاي فوتبال شده اند





مهندس آرش شفاعي - شاعر و روزنامه نگار، كه وبلاگي ادبي نيز راه اندازي كرده است ، در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، گفت : محيط وبلاگ هاي ادبي مثل استاديوم هاي فوتبال شده ومتاسفانه عده اي با پنهان شدن پشت نقاب نقد به هتاكي روي آورده اند!



وي با بيان اين كه كساني كه مي خواهند با تئوريزه كردن بي ادبي به ادبيات كمك كنند ، راه را گم كرده اند ، تصريح كرد : عده اي فكرمي كنند در سفره ي شعر ، به هر كس كه نشست نان مفت مي دهند ، درحالي كه اگركسي اهل سلوك نباشد و رابطه ي خود را با اخلاق و اجتماع بر مبناي اصول بنا نكند ، حتي اگر نابغه ي شعر هم باشد در قضاوت تاريخ مطرود و منفوراست .



سراينده ي مجموعه ي شعر" تا فراسوي رفتن " ادامه داد : دربعضي وبلاگ هاي ادبي ، به جاي انسانهاي شناخته شده ، پيام هاي موذيانه و سخيف مي گذارند ودربعضي ديگردشنام هايي نثار يكديگرمي كنند كه خواندن آنها شرم آوراست ودراين ميان ، مسئوليت صاحبان وبلاگ ها و مديران سايت هاي سرويس دهنده معلوم نيست .



وي هتاكي به شاعران و خانواده ي آنها را دورازشان شعر و اهالي آن دانست وگفت : صاحبان وبلاگ هاي ادبي بايد درك كنند اهل ادب و هنر با وجود همه ي اختلافات ، اعضاي يك خانواده محسوب مي شوند و بايد ضمن بي توجهي به پيغام هاي مجعول وهتاكانه ، به حفظ امنيت اخلاقي كاربران و رعايت حريم خصوصي افراد كمك كرد .



آرش شفاعي در ادامه ازضعف سيستم هاي امنيت كاربري درايران انتقاد كرد و خاطرنشان ساخت : مسئوليت مديران اين سايت ها نبايد فقط درفيلتركردن وبلاگ هاي غيراخلاقي محدود شود ، زيرا صفحات پيام گذاري وبلاگ هاي ادبي گاهي ازيك سايت پورنو گرافي سخيف تراست .



وي پاك نكردن اين پيام ها را تمرين مدارا يا اجازه به صداهاي مخالف ندانست و افزود : حذف نكردن اين گونه پيام هاي غير اخلاقي از دامن شعر ، به معناي رسميت بخشيدن و رواج بي اخلاقي و لمپنيسم درعرصه ي ادبيات است وهمه ي ما دربرابربه خطر افتادن امنيت اخلاقي كاربران مسئول هستيم .