حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم فوتبال داماش گیلان پیش از رویارویی با سپاهان اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه هفتهای بارانی را در شهر رشت پشت سر گذاشتیم اما باز هم بازیکنان با انجام تمرینات مناسب، برای این بازی کاملا آماده هستند.
وی اضافه کرد: سپاهان تیم بزرگی است که از کادرفنی و بازیکنان با قابلیتی سود میبرد. قطعا کار سختی برابر آنها در اصفهان و مقابل تماشاگرانشان داریم اما هدفمان گرفتن امتیاز در این مسابقه است.
سرمربی تیم فوتبال داماش با اشاره به اینکه تیمش هفته به هفته پیشرفت میکند و با اضافه شدن بازیکنان مصدوم و محروم شرایط این تیم بهتر میشود، افزود: تلاشمان را انجام میدهیم تا نشان دهیم داماش میتواند در لیگ امسال کارهای بزرگی را انجام دهد و این توانایی را دارد در مقابله با تیمهای بزرگ حرفی برای گفتن داشته باشد.
وی کسب امتیاز در اصفهان را برای تیم خود بسیار مهم دانست و تاکید کرد: باید بتوانیم جایگاهمان را تغییر داده و در جدول صعود کنیم زیرا در صورت عملی شدن این مسئله، آرامش و اعتماد به نفس بازیکنان بالاتر میرود و در ادامه مسابقات خصوصا در نیم فصل دوم، بازیهای بهتری را ارائه کرده و نتایج مناسبتری را کسب خواهیم کرد.
درخشان حضور در مسابقات مختلف را برای افزایش آمادگی و توانایی بازیکنانش بسیار مهم دانست و در پایان گفت: برگزاری جام حذفی در زمان تعطیلات نیم فصل به برنامههای آمادهسازی تیم ما لطمه نمیزند. ضمن اینکه باید بگویم هدفمان این است با تمام قوا در این جام به میدان رفته و با موفقیت در آن بتوانیم سهمیه حضور در مسابقات آسیایی را کسب کنیم.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و داماش گیلان در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 15:15 دقیقه فردا چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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