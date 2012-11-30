آژیر خطر فرهنگ غیر رسمی بلند است/ در انتقال فرهنگ به نسل بعد ضعف داریم

دکترعین الله خادمی در مورد عدم انطباق فرهنگ رسمی (آن فرهنگی که از سطوح بالا به بدنه تزریق می‏شود که منابع آن مبانی انقلاب و قانون اساسی است) با فرهنگ غیررسمی ( فرهنگ وارداتی‏ که در جامعه ساری و جاری است) به خبرنگار مهر گفت: عدم انطباق فرهنگ رسمی با فرهنگ غیررسمی در جامعه می‎تواند علت‏های مختلفی داشته باشد. یکی اینکه در بحث تقویت فرهنگ رسمی و اسلامی ضعیف عمل کردیم. زیرا درجامعه مرتب نسل‏های جدید می‏آید و ارزش‏هایی را که انقلاب برای نسل اول داشت انتقالش برای نسل‏های بعدی نیاز به کار مستمری دارد.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید رجایی ادامه داد: بخشی از اینها ضعف نسل اولی‏ها در آن رسالتی است که باید در انتقال فرهنگ انقلاب به نسل بعد داشته باشند. البته بخش‏هایی هم به عملکر خود مسئولان مربوط می‏شود یعنی مسئولان نتوانستند آن شعارهایی که در اول انقلاب مطرح شد را به طور جدی در عمل پیاده کنند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه درباره اثرات و تبعات این عدم انطباق هم اظهارداشت: اگر زبان مسئولان یک چیزی بگوید و عملشان مخالف آن را بگوید آسیب فراوانی به بار می‏آورد. البته همه مسئولیم و هرکه مقامش بالاتر است مسئولیتش سمگین تر است.



این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: البته فرهنگ رقیب هم در گسترش فرهنگ غیر رسمی در جامعه مؤثر است. دشمن با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای مدرن فرهنگ خود را به کشور ما منتقل می‏کند البته ما هم باید از این تکنولوژی بهره مند شویم و برای تقویت و انتقال فرهنگ خودمان کوشش کنیم.

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی یادآورشد: پیدا کردن زبان و شیوه مناسب برای انتقال پیام‏ها هنری است که باید متجلی شود. البته عدم تطابق حرف‎ها و اعمال افراد خطر نفاق در کشور را به بار می‏آورد که در فرهنگ اسلامی گفته شده خطر منافقین از کفار بیشتر است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه در آخر عنوان کرد: زبان قال با زبان حال یا فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی باید منطبق بر هم باشند که آژیر خطر فرهنگ غیررسمی بلند است اما گوشها شنوا نیست. امیدوارم گوشها شنوا شده و راه حلی برای این مشکل و آسیب پیدا کنیم.