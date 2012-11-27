اقتصاد مقاومتی تنها راه حل مقابله با تحریم/ تفکر بسیجی ضامن اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به تحریم های دشمنان نظام در حوزه های مختلف، اقتصاد مقاومتی تنها راه حل عملی برای مقابله با توطئه های دشمنان به شمار می رود و به همین دلیل باید به آن توجه بیشتری صورت گیرد.

وی خواستار مشارکت مردم و دولت در راستای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور شد و افزود: در این وضعیت باید وحدت و همدلی در سراسر کشور ایجاد شود که مسئولیت مدیران ادارات و سازمان های دولتی در این بخش نیز حساس و مهم است.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این استان در تحقق ارتش 20 میلیونی بسیج استان برتر کشور است، افزود: استفاده از این ظرفیت مناسب می تواند در عرصه اقتصاد مقاومتی وارد شد و تولیدات داخلی را بالا برد.

وی بیان کرد: دشمن با استفاده از حربه های سیاسی، نظامی و فرهنگی نتوانسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکست دهد و به دنبال ضربه زدن اقتصادی است.

حسینی یادآور شد: انتظار می رود با تفکر بسیجی و اقتصاد مقاومتی وارد عرصه اقتصادی شد و توطعه های دشمنان اسلام را در این حوزه هم خنثی کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیج به دنبال پست و مقام نیست، افزود: با یاری خداوند متعال بسیج سازندگی در حوزه های محرومیت زادیی، سازندگی و عمران در کشور و استان خوش درخشیده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: بسیج یک قدرت بازدارنده در بدنه سپاه و خنثی کننده توطئه‌های دشمنان است و هر کونه توطعه و تجاوز دشمنان را خنثی می کنند.

حسینی دفاع از قرآن و اسلام،حفظ جایگاه اسلام، شهادت‌طلبی، داشتن روحیه سلحشوری و ایثار، مسئولیت‌پذیری، پیرو معصوم بودن و الگوگیری از ائمه اطهار(ع) و حافظ معنویت جامعه بودن را از ویژگی‌های بسیج بیان کرد.

وی گفت: انتظار می رود با تعامل و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان با سپاه بیت المقدس و بسیج سازندگی در آینده نزدیک شاهد درهم شکستن تحریم های اقتصادی دشمنان اسلام باشیم.