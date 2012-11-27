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۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

در پیامی صورت گرفت؛

تقدیر از عزاداران حسینی در قم/ مسیر سبز مهدوی از خط سرخ عاشورا می‌گذرد

تقدیر از عزاداران حسینی در قم/ مسیر سبز مهدوی از خط سرخ عاشورا می‌گذرد

قم - خبرگزاری مهر: سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هیئت‌های مذهبی استان قم با صدور پیامی از حضور باشکوه قشرهای مختلف مردم در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام آمده است: بار دیگر فریاد «هیهات منّا الذله» عزاداران حسینی در تاسوعا و عاشورای اباعبدالله الحسین(ع) و 72 تن از یاران پاکباخته ایشان در گوش زمان پیچید و راز جوشش خون‌های پاکی که پس از قرن‌ها هنوز تازه و گرم است به خوبی معنا شد و همگان را متوجه این واقعیت تاریخی کرد که مسیر سبز مهدوی از خط سرخ عاشورا می‌گذرد و به سرچشمه جوشان غدیر متصل می‌شود.

در ادامه این پیام تاکید شده است: سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ضمن تقدیر و تشکر از مراجع عظام تقلید، علمای اعلام و مبلغان دینی که در فرهنگ سازی و ترویج عزاداری‌های بدون آسیب و در شأن اهل بیت عصمت و طهارت(ع) مجاهدت می‌کنند، هوشمندی و موقعیت‌شناسی و تلاش‌های مخلصانه هیئات مذهبی و شاعران و مداحان آئینی و خیل عزاداران حسینی را در برپایی مطلوب مراسم عزاداری که سبب رونق عزاداری‌های بی‌پیرایه شده را ارج می‌نهد.

در این پیام آمده است: امیدواریم هیئات مذهبی در پرتو عنایات حسینی، همچنان رهنمودهای مقام معظم رهبری و سفارش‌های مراجع عظام تقلید را نصب العین قرار داده تا شاهد جوشش فریاد بلند عاشورائیان در گستره جهان باشیم.

کد مطلب 1752361

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