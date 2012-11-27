به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام آمده است: بار دیگر فریاد «هیهات منّا الذله» عزاداران حسینی در تاسوعا و عاشورای اباعبدالله الحسین(ع) و 72 تن از یاران پاکباخته ایشان در گوش زمان پیچید و راز جوشش خون‌های پاکی که پس از قرن‌ها هنوز تازه و گرم است به خوبی معنا شد و همگان را متوجه این واقعیت تاریخی کرد که مسیر سبز مهدوی از خط سرخ عاشورا می‌گذرد و به سرچشمه جوشان غدیر متصل می‌شود.



در ادامه این پیام تاکید شده است: سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ضمن تقدیر و تشکر از مراجع عظام تقلید، علمای اعلام و مبلغان دینی که در فرهنگ سازی و ترویج عزاداری‌های بدون آسیب و در شأن اهل بیت عصمت و طهارت(ع) مجاهدت می‌کنند، هوشمندی و موقعیت‌شناسی و تلاش‌های مخلصانه هیئات مذهبی و شاعران و مداحان آئینی و خیل عزاداران حسینی را در برپایی مطلوب مراسم عزاداری که سبب رونق عزاداری‌های بی‌پیرایه شده را ارج می‌نهد.



در این پیام آمده است: امیدواریم هیئات مذهبی در پرتو عنایات حسینی، همچنان رهنمودهای مقام معظم رهبری و سفارش‌های مراجع عظام تقلید را نصب العین قرار داده تا شاهد جوشش فریاد بلند عاشورائیان در گستره جهان باشیم.