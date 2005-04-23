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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۹:۰۱

همايش بين المللي انوري ابيوردي در عشق آباد برگزار شد

همايش انوري ابيوردي - شاعر قرن ششم ، ديروز با تلاش رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در عشق آباد و وزارت فرهنگ و صدا و سيماي تركمنستان در سالن اجتماعات انستيتو نسخ خطي در عشق آباد برگزار شد .

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر، به نقل ازروابط عمومي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي درمراسم افتتاحيه ي اين همايش يك روزه كه چند تن ازمقامات محلي و شخصيت هاي فرهنگي و آموزشي تركمنستان شركت داشتند ، پيام " صفر مراد نيازاف " رييس جمهوري تركمنستان به اين همايش توسط " مارال باشيمون " وزير فرهنگ و راديو و تلويزيون اين كشور قرائت شد .

غلامرضا انصاري - سفيرجمهوري اسلامي ايران درتركمنستان و دكترغلامحسين زاده - رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در عشق آباد ازديگرسخنرانان مراسم افتتاحيه ي اين همايش بودند.

غلامحسين زاده درخصوص برگزاري اين همايش ، گفت: نوزده مقاله درباره ي شخصيت و آثاراين شاعرشهيرازسوي محققان و اديبان ايران ،  تركمنستان و تركيه به اين همايش ارسال شده بود كه تعدادي از آنها به عنوان مقاله هاي منتخب دراين همايش ارايه شد.

رايزن فرهنگي ايران درعشق آباد ، افزود :  تمامي مقاله هاي ارسالي به اين همايش دركتابي به زبان تركمني چاپ ودراختيارشركت كنندگان درهمايش قرارگرفت . انوري اواخرعمرخويش را دربلخ گذراند وسرانجام درسال 583 هجري قمري برابر با 1188 ميلادي در بلخ درگذشت و در مقبره ي سلطان احمد خضرويه دفن گرديد، البته بعضي نيز گفته اند مدفن وي درمقبره الشعراي شهرتبريز قرارگرفته است .  

کد مطلب 175238

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