همايش بين المللي انوري ابيوردي در عشق آباد برگزار شد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر، به نقل ازروابط عمومي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي درمراسم افتتاحيه ي اين همايش يك روزه كه چند تن ازمقامات محلي و شخصيت هاي فرهنگي و آموزشي تركمنستان شركت داشتند ، پيام " صفر مراد نيازاف " رييس جمهوري تركمنستان به اين همايش توسط " مارال باشيمون " وزير فرهنگ و راديو و تلويزيون اين كشور قرائت شد .

غلامرضا انصاري - سفيرجمهوري اسلامي ايران درتركمنستان و دكترغلامحسين زاده - رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در عشق آباد ازديگرسخنرانان مراسم افتتاحيه ي اين همايش بودند.

غلامحسين زاده درخصوص برگزاري اين همايش ، گفت: نوزده مقاله درباره ي شخصيت و آثاراين شاعرشهيرازسوي محققان و اديبان ايران ، تركمنستان و تركيه به اين همايش ارسال شده بود كه تعدادي از آنها به عنوان مقاله هاي منتخب دراين همايش ارايه شد.

رايزن فرهنگي ايران درعشق آباد ، افزود : تمامي مقاله هاي ارسالي به اين همايش دركتابي به زبان تركمني چاپ ودراختيارشركت كنندگان درهمايش قرارگرفت . انوري اواخرعمرخويش را دربلخ گذراند وسرانجام درسال 583 هجري قمري برابر با 1188 ميلادي در بلخ درگذشت و در مقبره ي سلطان احمد خضرويه دفن گرديد، البته بعضي نيز گفته اند مدفن وي درمقبره الشعراي شهرتبريز قرارگرفته است .