  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

تهیه نقشه شیوع بیماری ها با موبایل/ کاربرد جدید موبایل در پزشکی

تهیه نقشه شیوع بیماری ها با موبایل/ کاربرد جدید موبایل در پزشکی

دانشمندان یک کاربرد جدید برای تلفن های همراه پزشکان طراحی کرده اند که می تواند با ورود به سیستم تشخیص و درمان بیمار، نقشه شیوع و گسترش بیماری را تهیه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه لیورپول این کاربرد را که ClickClinica نام دارد به طور رایگان برای پزشکان راه اندازی کرده اند.

این کاربرد جدید حاوی دستورالعمل های معتبر برای رسیدگی به مسائل پزشکی است و از این رو پزشکان می توانند پیش از درمان بیماران، بهترین توصیه و راهنمایی ها را بررسی کنند.

به گفته ارائه کنندگان این فناوری کاربردی، این کاربرد بیش از یک کتاب مرجع دیجیتالی است، چرا که به پزشکان کمک می کند تا نشانه های بیمارانشان و همچنین درمانی که دریافت می کنند را ثبت کنند. همچنین با این کاربرد می توان داده ها را از سراسر جهان جمع آوری کرد و از این رو این کاربرد یک سامانه نظارتی جهانی برای بیماری را در سطح زمان واقعی فراهم می کند.

کاربرد ClickClinica در حال حاضر مفید بودن خود را اثبات کرده و توانسته سه مورد جدید از سل را در انگلیس، پنج مورد از عفونت شدید ورم مغزی و یک مورد جدید از آنفلوانزای H1N1 را ثبت کند.

"بندیکت میشل" ابداع کننده این کاربرد می گوید: اخطار بسیاری از بیماریهای عفونی مهم از سوی پزشکان جوانی درخواست می شود که نمی دانند چه اخطارهایی را باید اعلام کنند و همچنین نحوه برخورد با آن را نمی دانند.

کد مطلب 1752413

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها