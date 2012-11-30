تهیه نقشه شیوع بیماری ها با موبایل/ کاربرد جدید موبایل در پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه لیورپول این کاربرد را که ClickClinica نام دارد به طور رایگان برای پزشکان راه اندازی کرده اند.

این کاربرد جدید حاوی دستورالعمل های معتبر برای رسیدگی به مسائل پزشکی است و از این رو پزشکان می توانند پیش از درمان بیماران، بهترین توصیه و راهنمایی ها را بررسی کنند.

به گفته ارائه کنندگان این فناوری کاربردی، این کاربرد بیش از یک کتاب مرجع دیجیتالی است، چرا که به پزشکان کمک می کند تا نشانه های بیمارانشان و همچنین درمانی که دریافت می کنند را ثبت کنند. همچنین با این کاربرد می توان داده ها را از سراسر جهان جمع آوری کرد و از این رو این کاربرد یک سامانه نظارتی جهانی برای بیماری را در سطح زمان واقعی فراهم می کند.

کاربرد ClickClinica در حال حاضر مفید بودن خود را اثبات کرده و توانسته سه مورد جدید از سل را در انگلیس، پنج مورد از عفونت شدید ورم مغزی و یک مورد جدید از آنفلوانزای H1N1 را ثبت کند.

"بندیکت میشل" ابداع کننده این کاربرد می گوید: اخطار بسیاری از بیماریهای عفونی مهم از سوی پزشکان جوانی درخواست می شود که نمی دانند چه اخطارهایی را باید اعلام کنند و همچنین نحوه برخورد با آن را نمی دانند.