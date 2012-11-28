مجموعه 7 جلدی «ماجراهای جنگل سبز» روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «ماجراهای جنگل سبز» در هفت جلد برای مخاطب کودک و نوجوان از سوی انتشارات کتاب پارسه منتشر شد. این مجموعه نوشته تورنتون و برگس و داستانهایی از زبان حیوانات را شامل میشود که با ترجمه ملیحه حقگو و ویراستاری حامد حبیبی راهی بازار شده است.
در مقدمه کتابهای این مجموعه آمده است: در یک روز گرم تابستان، پدری جوان نشست تا نامهای به پسر کوچکش بنویسد. او دور از پسرش زندگی میکرد و خیال داشت داستانی درباره حیوانات برای پسرش بنویسد تا او قبل از خواب آن را بخواند. پسر کوچولو از داستان خیلی خوشش آمد و از پدرش خواست تا بازهم برایش داستانهای دیگری بنویسد. مجموعه ماجراهای جنگل سبز تعدادی از این داستانهاست.
در داستان «جوجهتیغی شکمو»، نسیمهای شاد و خندان خبر ورود غریبهای را در جنگل سبز و علفزار خرم پخش میکنند. تازهوارد، جانور عجیب و غریبی است که از شمال آمده تا در جنگل سبز بماند. این موجود وسیله دفاعی جالبی دارد که باعث شده کسی به او نزدیک نشود. این کتاب شرح ماجراهای این تازهوارد و برخورد ساکنان جنگل با اوست. این کتاب در 120 صفحه، در قطع پالتویی و با بهای 4000 تومان منتشر شده است.
در کتاب «جیمی راسو» هم اهالی علفزار خرم و جنگل سبز سعی میکنند با جیمی راسو درگیر نشوند، البته نه بهخاطر هیکل بزرگ یا دندانهای تیز جیمی بلکه این کار دلیل دیگری دارد. پیتر خرگوشه و بیلی سمور هم خیلی دوست ندارند به پر و پای او بپیچند، اما یک روز مشکلاتی بین آنها پیش میآید. این کتاب در 136 صفحه، در قطع پالتویی و با بهای 4600 تومان منتشر شده است.
کتاب «بابی راکون» داستان بابی راکون است که در پایان زمستان خانهاش را از دست میدهد و آواره میشود. بابی راکون که حالا خانهای ندارد، برای پیدا کردن خانه جدید دست به هر کاری میزند ولی با مشکلاتی روبرو میشود. این کتاب در 138 صفحه، در قطع پالتویی و با بهای 4300 تومان منتشر شده است.
در کتاب «جری موش آبی»، جری و آق بزرگ قورباغه میفهمند که آبگیر شاداب در حال خشک شدن است. آنها وحشتزده میخواهند سر از کار دربیاورند. آنها در جستجوی یافتن علت خشک شدن نهر و آبگیر در جنگل به راه میافتند و دوستان دیگرشان هم به آنها میپیوندند تا بتوانند بار دیگر شادی و نشاط را به آبگیر شاداب بازگردانند. این کتاب در 130 صفحه، در قطع پالتویی و با بهای 4300 تومان منتشر شده است.
در کتاب «جانی موشه»، جانی موشه سالها در کنار دوستانش جیمی راسو، پیتر خرگوشه و دیگر حیوانات در علفزار خرم زندگی میکرد. در یک روز بهاری هنگامی که جانی از خواب زمستانی بیدار شد، احساس کرد خوشحال نیست. اهالی هم متوجه شده بودند که او دیگر آن موشخرمای سرحال همیشگی نیست. جانی از زندگی تکراری خود خسته شده بود، برای همین تصمیم گرفت خانه قدیمیاش را ترک کند. این کتاب در 154 صفحه، در قطع پالتویی و با بهای 5200 تومان منتشر شده است.
در کتاب «باد مغربی»، ننه باد مغربی هر روز صبح از بالای تپههای بنفش با بچههایش یعنی نسیم کوچولوها پایین میآید و آنها را در علفزار خرم و بر فراز آبگیر شاداب و نهر خروشان رها میکند تا تمام روز به بازی بپردازند. نسیمها در تمام طول روز به ورجهوورجه میپردازند و هر بار شاهد قصه جدیدی هستند. این کتاب در 118 صفحه، در قطع پالتویی و با بهای 4000 تومان منتشر شده است.
در کتاب «کایوت پیر» شبها در جنگل سبز صداهای وحشتناکی شنیده میشود؛ غریبهای به آنجا آمده و همه اهالی نگران هستند. شبها از صدای عجیبی که در جنگل میپیچد خواب به چشم کسی نمیآید. در گوشه و کنار جنگل و علفزار، نشانههایی از غریبه دیده میشود اما کسی او را نمیشناسد. این کتاب در 124 صفحه، در قطع پالتویی و با بهای 4000 تومان منتشر شده است.
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