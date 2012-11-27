سید محمد جواد حسینی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به نام گذاری سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی، شهرداری کرج برنامه ریزی مستمری را برای دستیابی به رهنمود معظم له انجام داده است.

وی گفت: بر همین اساس شهرداری کرج پس از انجام مذاکرات متعدد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تدوین شناسنامه پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی در حوزه هایی چون ایجاد مراکز تجاری، خدماتی، تفریحی، اقامتی و رفاهی اقدام کرده است.

مدیر سرمایه گذاری شهرداری کرج همچنین در ادامه، حمایت های استانی صورت گرفته را در توسعه اقتصادی استان بی نظیر دانسته و تصریح کرد: خوشبختانه ایجاد فضای امن برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی از سوی استاندار؛ اعضای شورای اسلامی شهر و نیز مدیریت هوشمندانه شهردار کلانشهر کرج موجبات دلگرمی صاحبان سرمایه را طی سالهای اخیر برای فعالیت و حضور در استان فراهم آورده است.

حسینی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای پروژه های شهری را اصلی ترین استراتژی توسعه کلانشهرها دانست و از اجرای 22 قرارداد پل عابرپیاده مکانیزه در سال 1391 خبر داد.

وی گفت: خوشبختانه تمام قراردادهای منعقده به مرحله اجرا وارد شده اند و تعدادی از آنها در حال احداث بوده و تعدادی نیز به مرحله بهره برداری رسیده اند و تعدادی نیز در شرف جذب مشاور برای ارایه طرح توجیهی و...است.

وی بیان کرد: اتمام و بهره برداری کامل ازاین پروژه ها، علاوه بر افزایش زیبایی ها و تغییر درچهره شهر کرج، موجب کاهش بی کاری در سطح استان خواهد شد همچنین در توسعه و پیشرفت شهر و نیز ارتقای وضع مالی و معیشتی مردم نیز تاثیر گذار خواهدبود.

ضرورت تشکیل هیئت عالی سرمایه گذاری در شهرداری کرج



سید محمد جواد حسینی، مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری کرج گفت: تشکیل هیئت عالی سرمایه گذاری، زمان جذب مشارکت خصوصی را کوتاه می کند.

وی با اعلام این خبر افزود: هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری بر فرآیند اجرای قراردادها، حسن انجام کار و انعقاد قرارداد با رعایت شیوه نامه های تنظیمی نظارت خواهد داشت.

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون چندین طرح بزرگ سرمایه گذاری در مرحله عقد قرارداد است که با شروع کار هیئت طرح ها و برنامه های سرمایه گذاری بر اساس شیوه نامه های ابلاغی، تعهدات طرفین و وظایف محوله به انجام می رسد.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری کرج، درادامه اضافه کرد: ترکیب اعضای ثابت این هیئت به ریاست شهردار و حضور نمایندگانی از شورای اسلامی شهر، مدیر حقوقی، معاون اداری مالی شهرداری و مدیر امور سرمایه گذاری به عنوان دبیرجلسات برگزار و بر اساس نوع تخصص مورد نیاز در هر پروژه سرمایه گذاری، یک یا دو کارشناس خبره و متخصص بعنوان نمایندگان متغیر در جلسه دعوت خواهند شد.

حسینی اظهار امیدواری کرد: با فعالیت این هیات، روند واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار با کمترین زمان ممکن و بصورت کاملا سیستماتیک انجام گیرد تا زمینه تامین زیرساختهای شهری طی زمان بندی تعیین شده و کیفیت کار برای انجام هر پروژه قابل سرمایه گذاری شهری فراهم شود.