25 تيم مرحله نهايي مسابقات روبوت هاي مسيرياب مشخص شدند

به گزارش خبرنگارحوزه و دانشگاه "مهر"، پيش از اين قرار بود 16 تيم به صورت مستقيم و چهار تيم با شاخص هاي برتر و با راي داوران به مرحله نهايي صعود كنند اما به دليل نزديك بودن ركورد زماني روبوت ها، مسئولان اجرايي و داوران اين مسابقات تصميم به افزايش تعداد تيم هاي نهايي به 25 تيم گرفتند.

در ميان تيم هاي شركت كننده تيم هاي دبيرستان حلي 7 با زمان 8 دقيقه و 44 ثانيه، دانشگاه آزاد گرمسار با 8 دقيقه و 64 ثانيه، علامه حلي 3 با هشت دقيقه و 80 ثانيه و علامه حلي 4 با 9 دقيقه و 56 ثانيه داراي بهترين ركورد زماني بودند.

مرحله نهايي اين مسابقات فردا برگزار خواهد شد.