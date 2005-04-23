  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۱:۰۳

25 تيم مرحله نهايي مسابقات روبوت هاي مسيرياب مشخص شدند

25 تيم مرحله نهايي مسابقات روبوت هاي مسير ياب شركت كننده در مسابقات آزاد روبوتيك ايران پس از دو روز مسابقه فشرده مشخص شدند.

به گزارش خبرنگارحوزه و دانشگاه "مهر"، پيش از اين قرار بود 16 تيم به صورت مستقيم و چهار تيم با شاخص هاي برتر و با راي داوران به مرحله نهايي صعود كنند اما به دليل نزديك بودن ركورد زماني روبوت ها، مسئولان اجرايي و داوران اين مسابقات تصميم به افزايش تعداد تيم هاي نهايي به 25 تيم گرفتند.

در ميان تيم هاي شركت كننده تيم هاي دبيرستان حلي 7 با زمان 8 دقيقه و 44 ثانيه، دانشگاه آزاد گرمسار با 8 دقيقه و 64 ثانيه، علامه حلي 3 با هشت دقيقه و 80 ثانيه و علامه حلي 4 با 9 دقيقه و 56 ثانيه داراي بهترين ركورد زماني بودند.

مرحله نهايي اين مسابقات فردا برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 175259

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها