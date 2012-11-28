محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صدور مجوز قرنطینه اسب اظهار داشت: در حال حاضر با مدیریت باشگاه سوارکاری منطقه آزاد کیش هماهنگی ها انجام شده تا بتوانیم با دعوت نماینده سازمان بهداشت جهانی دام مجوز قرنطینه بین المللی را از این سازمان اخذ کنیم که با اخذ این مجوز میزبانی مسابقات را نیز می توانیم بگیریم.



حیدری انتقاد کرد: یکی از آثارهای بی توجهی یا کم توجهی مسئولان ارشد کشور که به مشکل عمومی و طولانی تبدیل شده است و معضل مهم و بزرگی در سر راه توسعه سوار کاری ایران بوده است مشکل قرنطینه بوده است.



ایران از دید سازمان بهداشت جهانی دام منطقه آلوده است



وی گفت: کشور ما از دید سازمان بهداشت جهانی دام یک منطقه آلوده است بنابراین مجوز قرنطینه برای اسب نداریم و به همین دلیل امکان خروج اسب از کشور را نداریم که همین امر سبب محدود شدن توسعه سوارکاری در ایران است به دلیل اینکه سوارکار برای شرکت در مسابقات برون مرزی باید با اسب خود حضور پیدا می کرد که این امکان مهیا نبود.



رئیس فدراسیون سوارکاری تصریح کرد: یکی از کارهایی که فدراسیون سوارکاری انجام داده است ایجاد تعامل سازنده و بسیار صمیمی با سازمان دامپزشکی کشور بوده است که این تعامل منجر به امضای تفاهم نامه مشترک بین فدراسیون سوارکاری کشور و دامپزشکی برای پیگیری اقدامات مشترک بوده است.



حیدری ادامه داد: در راستا این تفاهم نامه کارگروه تخصصی تشکیل شد که نهایتاً با هماهنگی قبلی در فدراسیون جهانی سوارکاری صورت گرفت و برای اولین بار در سال 2012 به عضویت لیگ پرش با اسب قفقاز در آمده ایم.



وی افزود: در مسابقات پرش با اسب که در کشور آذربایجان برگزار شد سه تیم اعزام کردیم که این سه تیم بدون اسب در مسابقات شرکت کردند و سوارکاران ایرانی با اسب هایی که کشور آذربایجان در اختیار ما گذاشتند شرکت کردند و اینکار از باب مساعدت بود و این کشور چنین وظیفه ای نداشت.



رئیس فدراسیون سوارکاری گفت: در طول سه دهه گذشته با همکاری سازمان دامپزشکی کشور ایران و سازمان دامپزشکی آذربایجان طی یک ماه گذشته برای ششمین دوره مسابقات، 6 راس اسب رسمی با طی فرآیند قرنطینه ای برای شرکت در این مسابقات ارسال شد و سوارکاران ایرانی عنوان سومی را کسب کردند.

حیدری اظهار داشت: در این مسابقات سوارکاران اروپایی و ترکیه ای نیز حضور داشتند و سوارکاران ایرانی در بین 43 سوار کار، یک سومی، پنجمی و هفتمی را کسب کردند که از نظر اعزام سوارکار با اسب شخصی یک موفقیت بزرگ برای کشور بود که طی مراسمی هفته گذشته از همت رئیس دامپزشکی کشور و دو معاون وی با حضور سوارکاران تقدیر کردیم.



وی تصریح کرد: این امر از کارهای بود که استمرار خواهد داشت و مذاکرات انجام شده در رشته اسب دوانی نیز صورت گرفته تا مابقی اعزام ها به کشور آذربایجان با اسب شخصی باشد.



رئیس فدراسیون سوارکاری تاکید کرد: یکی دیگر از کارهای که برای توسعه سوارکاری و پیشتبانی همه جانبه از سرمایه گذاران در رشته سوارکاری باید انجام دهیم فعالیت برون مرزی بوده است.



حیدری اظهار داشت: فدراسیون سوارکاری کشور تا ابتدا سال 91 هیچ گونه فعالیت برون مرزی طی 10 سال گذشته نداشته است و نهایتاً یک اعزام به مسابقات آسیایی قطر بوده است.



وی با بیان اینکه بالاخره همه سوارکارها آرزو دارند در سطوح مختلف آسیایی، المپیک و قهرمانی جهان حضور داشته باشند، اضافه کرد: فدراسیون سوارکاری دو تیم سه نفره در رده سنی نواجوانان و جوانان برای مسابقات اسب قرضی به کشور کره جنوبی اواخر فرورودین ماه سال 91 اعزام کرده است که این تیم در بین تیم های 13 کشور مطرح دنیا از جمله ژاپن، سنگاپور، چین، قطر، کره جنوبی و هند که برخی از آنها مربی اروپایی داشتند، از 6 مسابقه طی سه روز سه مدال طلا و دو مدال برنز را کسب کرد.



رئیس فدراسیون سوارکاری افزود: حضور قدرتمند ایران در این مسابقات سبب تعجب کشورهای شرکت کننده شده بود به دلیل اینکه ایران ده سال در مسابقات بین المللی حضور نداشت ولی مقام خوبی را کسب کرده است.



حیدری تصریح کرد: این افتخارات یک روحیه امید و نشاط در ما ایجاد کرد و از طرفی نشان داد ظرفیت سوارکاری ایران خوب است و اگر نیم نگاه به این رشته داشته باشیم در مسابقات برون مرزی موفقیت هایی می توانیم داشته باشیم.



وی با اشاره به اینکه اعزام های برون مرزی برای شرکت در مسابقات سواکاری ادامه دارد، اضافه کرد: به لیگ قفقاز و ونزوئلا برای فینال مسابقات پرش با اسب فدراسیون جهانی که در این کشور برگزار شد تیم سه نفره ای را اعزام کردیم.

رئیس فدراسیون سوارکاری گفت: در داخل هم مسابقات و کارهای زیادی در خصوص سواکاری انجام شده است.



وی با بیان اینکه پایه ورزش سوراکاری، اسب و اسب داری است، اضافه کرد: اسب و اسب داری از نظر اقتصادی دارای ارزش افزوده بالای اقتصادی است.



اسب و اسب داری اشتغال مولد را به همراه دارد



رئیس فدراسیون سوارکاری ادامه داد: ولی ارزش افزوده هر حرفه و شغلی از نظر اقتصادی یکسان نیست ولی اسب و اسب داری ارزش افزوده بالا است و اشتغال مولد به حساب می آید.



حیدری با بیان اینکه اشغال مولد پایدار است، افزود: اسب و اسب دارای از جمله حرفه و مشاغلی است که دارای اشتغال زایی بالا است.



اسب و اسب داری در کشورهای توسعه یافته صنعت است



وی با اشاره به اینکه اسب و اسب داری در کشورهای توسعه یافته صنعت است، تصریح کرد: صنعت به معنای ارزش افزوده، اشتغال زایی و توسعه است.

رئیس فدراسیون سوارکاری اظهار داشت: کشورهایی مانند فرانسه، استرالیا، آمریکا، انگلستان، آلمان و اکثر کشورهای اروپایی عموماً سرمایه گذاری کلانی در این رشته ورزشی کرده اند.



حیدری با اشاره به برگزاری جشنواره زیبایی برای اسب و همچنین کارکرد عام اسب، اضافه کرد: اسب کارکردهای مختلفی از جمله تفریحی، انتظامی، بازتوانی معلولان و درمانی دارد.



وی گفت: اسب در کشورهای خارجی کارکرد انتظامی دارد به دلیل اینکه اسب مانند خودرو آتش نمی گیرد، پنجر نمی شود و دسترسی آسان و تردد سریعتر دارد و خود اسب عامل بازدارنده و حفاظتی دارد.



رئیس فدراسیون سوارکاری افزود: اسب و اسب داری در بعضی از کشورهای توسعه یافته جزو چهارمین صنایع کشورها محسوب می شود و به آن توجه زیادی دارند و این کشورها به صورت گسترده در این حوزه سرمایه گذاری کلانی می کنند.



حیدری تصریح کرد: اسب داری در تولید ناخالص کشورهای سرمایه گذار سهم قابل توجه ای دارد و بخش عمده از صادرات این کشورها از طریق صادرات اسب انجام می گیرد.



رئیس فدراسیون سوارکاری اظهار داشت: سرمایه گذار هیچ زمان در این حوزه ضرر نمی کند و بازدهی اقتصادی خوبی دارد.

وی با بیان اینکه ما مسلمان هستیم و در آموزه های دینی نیز درباره اسب و اسب داری تاکید شده است، اضافه کرد: در خصوص توجه به اسب و اسب داری در کشورمان باید از لحاظ فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و شرایط اقلیمی باید مورد توجه قرار گیرد.



اسب اصیل متعلق به ایران بوده و اولین اسب از ایران به اروپا رفته است



حیدری با اشاره به اینکه اسب های اصیل دنیا متعلق به ایران بوده است، اظهار داشت: بر اساس بیان مورخین غربی اسب های اصیل متعلق به ایران بوده است و اولین اسب از ایران به اروپا رفته است و در تاریخ کشور ما اسب و اسب داری در زندگی مردم دارای سابقه درینه است.



وی ادامه داد: سوارکاری یک ورزش سنتی و بومی در کشور ما محسوب می شود و همچنین اسب و اسب داری به صورت سنتی با زندگی مردم ما اجین بوده است مخصوصاً زمانی که اکثر جمعیت ایران روستایی بوده است.

رئیس فدراسیون سوارکاری تصریح کرد: هم اکنون اسب در اکثر روستاها امورات زندگی روستاییان را اداره می کند و این امر سابقه تاریخی و فرهنگی درینه ای در کشور ما دارد.



وی با بیان اینکه خدا در قرآن به اسب و اسب داری توجه ویژه ای کرده است اضافه کرد: اسب از جمله حیواناتی است که با انسان زمینه انس بالایی دارد.

وی افزود: پیامبر و امامان نگهداری، غذا دادن و رسیدگی به اسب را در حکم صدقه عنوان کرده اند و همچنین بر آموزش و یادگرفتن سوارکاری تاکید کرده اند.



رئیس فدراسیون سوارکاری با بیان اینکه ورزش تیراندازی، سوارکاری و سپس شنا مورد تاکید بزرگان دین بوده است، اضافه کرد: مسابقات سوارکاری نیز مورد تاکید بزرگان دین بوده است که پیامبر خود به این امر توجه ویژه ای داشتند.



جایگاه سوارکاری ایران از وضعیت مطلوب فاصله دارد



وی گفت: با این تاکیدات جایگاه سوار کاری ایران با وضع مطلوب فاصله دارد و به دلیل کم توجهی مسئولان کشور این رشته ورزشی تاکنون پیشرفت مناسبی نداشته است.

حیدری ادامه داد: ولی مردم علاقمند هستند و سرمایه گذاری خوبی در این حوزه کرده اند. جهت دهی به این حوزه توسط مسئولان کشور می تواند این علاقمندی مردم را به اوج خود برساند.



بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اسب توسط بخش خصوصی و مردم بوده است



وی با بیان اینکه تاکنون بیشتر سرمایه گذاری توسط مردم و بخش خصوصی بوده است، اظهار داشت: توجه مسئولان ارشد کشور به این رشته عمومی و برنامه ریزی و فراهم کردن زیر ساخت ها و تسهیل امور و تسریع انجام کارها و ارائه تسهیلات به سرمایه گذار می توانند اسب و اسب داری را در ایران به صنعت تبدیل کنند.



فعالیت 400 باشگاه سوارکاری و پرورش 20 هزار اسب ورزشی در ایران



رئیس فدراسیون سوارکاری از فعالیت 400 باشگاه و مرکز تولید و پرورش و تربیت اسب در سراسر کشور و پرورش 20 هزار اسب ورزشی در رشته های مختلف خبر داد و افزود: رشته های ورزش سوار کاری، استقامت، کورس، پرش با اسب و درساژ که پایه سوارکاری است در ایران فعال است.



اسب های وارداتی جایگزین اسب های اصیل ایرانی



رئیس فدراسیون سوارکاری با اشاره به اینکه ایران یکی از وارد کننده های عمده اسب است، اضافه کرد: همین دلیل سبب شده تا انگیزه ای برای تولید و سرمایه گذاری در این حوزه وجود نداشته باشد و جایگاه اسب های اصیل ایرانی نزول و منقرض شود و اسب صادراتی جایگزین اسب های اصیل شود.



وی تصریح کرد: استقامت از جمله رشته هایی است که در کشور ما فعال است و مسابقاتی در طول سال با حضور فعالان و با مدیریت هیئت های استانی و در سطح کشور با مدیریت فدراسیون در طول سال طبق تقویم ورزشی برگزار می شود.



مصاحبه: مهدی دهقان