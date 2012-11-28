مسلمانان رهایی بخش شیمی از خرافات/ جابربن حیان پدر علم شیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، کیمیا که واژه شیمی از آن گرفته شده، صورت خاصی از دانش شیمی بود که حدود سال 50 میلادی در شهر اسکندریه در مصر وجود داشت. برخی معتقدند که کیمیا در مصر دانشی مقدس و هنری الهی محسوب می شد که در انحصار کاهنان بود که با سوگندهای مکرر از انتقال آن به دیگران و انتشار آن به نقاط دیگر مانع می شدند. برخی دیگر کیمیاگری را هنر سیاه گری می دانستند زیرا معتقد بودند که عمل سیاه کردن سطح فلزات اولین مرحله کیمیاگری است .
شهر اسکندریه که در دهانه رود نیل قرار دارد، توسط اسکندر مقدونی پس از فتح مصر در سال 331 قبل از میلاد بنا نهاده شد و علاوه بر اقوام بومی، مهاجرینی از یونان به آنجا آورده شدند. برخورد دو فرهنگ مصری و یونانی منجر شد تا این شهر به صورت مرکز فعالیتهای علمی، تجاری و محل داد و ستد تبدیل و در پی آن ارزش طلا و نقره در تجارتهای داخلی و خارجی افزایش یافت.
خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: با اهتمام مسلمانان به علم شیمی نه تنها توانستند این علم را از ابعاد مختلف خرافات رها سازند، بلکه با ارائه فرایندهای مختلف، زمینه ای برای پیشرفت شیمیدانهای معاصر نیز فراهم کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کیمیا که واژه شیمی از آن گرفته شده، صورت خاصی از دانش شیمی بود که حدود سال 50 میلادی در شهر اسکندریه در مصر وجود داشت. برخی معتقدند که کیمیا در مصر دانشی مقدس و هنری الهی محسوب می شد که در انحصار کاهنان بود که با سوگندهای مکرر از انتقال آن به دیگران و انتشار آن به نقاط دیگر مانع می شدند. برخی دیگر کیمیاگری را هنر سیاه گری می دانستند زیرا معتقد بودند که عمل سیاه کردن سطح فلزات اولین مرحله کیمیاگری است .
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