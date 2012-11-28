مشکل سازی فاضلاب معادن طلای تکاب/ عدول از استانداردها و آلودگی محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، اخبار آلودگی های آبهای زیر زمینی و رودخانه ها، تلف شدن گسترده آبزیان منطقه، نشت سیانور، آلودگی روستاهای اطراف به فلز سمی جیوه طی یک دهه اخیر علاوه بر بروز نگرانی مردم نسبت سلامت خود و فرزندانشان، به مهمترین چالش فراروی مدیران شرکت های بهره بردار و دستگاه های اجرایی از جمله محیط زیست و استاندارد تبدیل شده است.

آنچه که در این میان باعث نگرانی بیش از حد مردم شده، بحث آلودگی های زیست محیطی به دلیل سهل انگاری های عمدی وغیر عمدی و عدول از رعایت استاندارد های تعریف شده توسط شرکت های بهره بردار این معادن بوده که طی روزهای اخیر نیز شرکت کانی کاران سی ریز تکاب به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی پلمب شد.

متاسفانه این مشکل طی سال های گذشته یکی از اصلی ترین مشکلات معادن طلای تکاب بوده است . پایش های متعدد از شرکت کانی کاران سی ریز تکاب منجر به تلف شدن ماهیان و پرندگان در مسیر رودخانه روستای یارعزیز تا روستای شیر مرد شد مشخص شد که مرگ ماهیان در اثر مسمومیت به مواد آلاینده کارخانه طلا بوده است.

طی سال گذشته نیز نشت سیانور از کارخانه طلای زره شورای تکاب خبر ساز شد و معاون وزیر صنایع و معادن وقت در جریان بازدید از این کارخانه درسال 90 با اشاره به طرح برخی مسائل مبنی بر نشت مواد سمی از سایت پایلوت و کارخانه طلای زره شوران، افزود: موضوع نشت سیانور از کارخانه و سایت پایلوت معدن در دست بررسی فنی بوده و نتایج آن به زودی اعلام می شود، نتایجی که تاکنون اعلام نشده است.

مهدی عیسی زاده نماینده مردم تکاب نیز از بی توجهی مسئولان کارخانه طلای زره شوران نسبت به آلودگی منابع آب و خاک منطقه در اثر نشت شدید سیانور و سایر مواد سمی ناشی از فرآیند استحصال طلا در سایت پایلوت این کارخانه انتقاد و سکوت مسئولان نهادهای بهداشتی و محیط زیستی را سوال بر انگیز دانست.

در سال 1383 مقادیر قابل توجهی از مواد سمی بویژه سیانور از کارخانه طلای آق دره تکاب بعنوان دومین کارخانه تولید طلای کشور هزاران قطعه از جانداران رودخانه همجوار شد.

در اثر این نشتی فعالیت کارخانه استحصال طلای آق دره تکاب در سال 1383 به مدت 4 ماه متوقف شد ولی هم اکنون با گذشت بیش از 8 سال از این موضوع هنوز موضوع نشت آلودگی به آبهای روان و زیرمینی و طبیعت تکاب حل نشده و مردم نگران سلامتی خود هستند.