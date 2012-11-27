برگزاری چهارمین دوره مسابقات روباتیک دانش آموزی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول برگزاری این مسابقات اظهار داشت: این مسابقات در مقایسه با دوره های قبل با رشد کیفی همراه بوده است به نحوی که رشته هایی که دانش آموزان می توانند در آن شرکت کنند به هشت مورد افزایش یافته در حالی که در دوره اول دانش آموزان تنها دو رشته، در دوره دوم سه رشته و در دوره سوم پنج رشته با یکدیگر به رقابت می پرداختند.

سید امین درخشان ادامه داد: این مسابقات در رشته های ربات مسیریاب، ربات فوتبالیست، ربات جنگجو، ربات رالی، ربات حل ماز، ربات شکارچی نور و ربات نمایشگاهی برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره همچنین برای هر رشته قوانین جداگانه ای در حوزه دانش آموزی تعیین شده است.

درخشان یادآور شد: از لحاظ کمی نیز با توجه به شرکت 300 دانش آموز در دوره قبل مسابقات روباتیک، پیش بینی ما این است که در این دوره بیش از 500 دانش آموز در این مسابقات حضور داشته باشند.

وی مهلت ثبت نام در این مسابقات را 15 آذر اعلام کرد و افزود: علاقه مندان می توانند از طریق سایت http://noavari.ystp.ac.ir و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

نخستین باشگاه پرورش اندام نخبگان کشور در یزد راه اندازی شد

مسئول روابط عمومی این بنیاد از افتتاح اولین باشگاه پرورش اندام و پاور لیفتینگ نخبگان کشور در بوستان نخبگان یزد خبر داد.

حامد سلطانی افزود: این باشگاه در زمینی به مساحت 300 متر مربع و با تجهیزات مدرن ورزش پرورش اندام از تاریخ 11 آذرماه سال جاری فعالیت خود را زیر نظر مربی فدراسیون وزنه برداری، پرورش اندام و پاورلیفتینگ آغاز خواهد کرد.

وی ادامه داد: محمد علی کرمانی زاده که به عنوان مربی باشگاه نخبگان انتخاب شده است، دارای مدرک فوق لیسانس رادیولوژی است و کارت مربیگری درجه 2 فدراسیون وزنه برداری، پرورش اندام و پاورلیفتینگ کشور را داراست. وی مدرس فدراسیون آمادگی جسمانی و قهرمان بدنسازی چندین دوره مسابقات بدنسازی استان است.

سلطانی اظهار داشت: ثبت نام باشگاه، ویژه نخبگان استان یزد است و علاقه مندان می توانند برای نام نویسی از امروز با همراه داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی، سه قطعه عکس به بنیاد نخبگان استان یزد واقع در بلوار دانشجو، روبروی شرکت برق منطقه ای، واحد رفاهی مراجعه کنند.

این باشگاه هر روز از ساعت 16:30 الی 22 به جز روزهای تعطیل آماده ارائه خدمات به نخبگان استان یزد است.

پایان مهلت ثبت نام جشنواره منطقه ای اختراعات کویر

رئیس بنیاد نخبگان یزد از پایان مهلت ثبت نام در جشنواره منطقه ای اختراعات کویر خبر داد و گفت: جشنواره منطقه ای اختراعات کویر هر سال با حضور چند استان کویری کشور برگزارمی شود که استان کرمان امسال میزبانی این جشنواره را بر عهده دارد.

حبیب زارع عنوان کرد: ثبت نام جشنواره کویر امسال از ششم آبان ماه شروع شد و مخترعانی که ثبت اختراع داشتند و اختراع آنها مورد ارزیابی علمی بنیاد نخبگان قرار نگرفته بود، میتوانستند تا اول آذرماه با مراجعه به سایت بنیاد نخبگان برای ثبت نام اقدام کنند که خوشبختانه نخبگان یزدی حضور فعالی برای ثبت نام در جشنواره داشتند.

رئیس بنیاد نخبگان یزد بیان داشت: جشنواره منطقه ای اختراعات کویر چهارم لغایت ششم دی ماه سال جاری با حضور سه استان کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

سال گذشته این جشنواره به میزبانی استان یزد برگزار شد و بعد از بررسی و ارزیابی علمی 200 اختراع، 41 اختراع توانست تاییدیه هیئت داوران بنیاد ملی نخبگان را به دست آورد و از تسهیلات این بنیاد برخوردار شود.