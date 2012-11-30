گردشگری در محله، همسایگان آثار تاریخی را با موزه ها آشتی می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اگر سفر به خارج از کشور به دلیل نوسانات بازار ارز محدود شده و یا سفرهای هوایی بین شهری با افزایش نرخ بلیت گران است و مسافرت کردن مثل قبل ارزان نیست اما نمی توان بهانه ای برای نرفتن به سفرهای داخل استانی و یا منطقه ای و در حد کوچکتر آن محله ای آورد.

رفتن به سفرهای خارج از کشور بعد از نوسانات ارزی و حذف ارزهای مسافرتی برای بسیاری گران شده است و اگر هم قرار باشد کسی به سفر برود، با احتیاط بیشتری به جیبش نگاه می کند.

در بین مسافران ایرانی که تا کنون پول های زیادی را نصیب گردشگران کشورهای همسایه به خصوص ترکیه و امارات کرده اند، هستند افرادی که جاذبه های تاریخی و گردشگری محله و استان محل سکونت خود را نمی شناسند بنابراین شاید بتوان گفت اکنون که قیمت ارز و بلیت هواپیما گران شده است، دیدن جاذبه های بکر و زیبای نزدیک را می توان در اولویت قرار داد.

جدای از آن شاید اگر سیاستهای تشویقی سفر مانند ارزان سازی سفر و سفرکارت ها و غیره که توسط متولیان گردشگری بارها تبلیغ شد، به درستی اجرا می شد و امکانات سفر ارزان در بسیاری از شهرها در حد مطلوب تری توسعه می یافت ایرانیان آن را خرج سفر به شهرهای شمالی کشور و قفل کردن جاده های کشور نمی کردند و به نقاط گردشی دیگر نیز سر می زدند.

شاید بسیاری از همین افراد هنوز از جاذبه های گردشگری شهر و محله خودشان نیز بی خبر باشند اما جاذبه های شهرهای شمالی را خوب بشناسند و به عنوان مثال بدانند که در جاده هزار، چالوس و دماوند چند رستوران و مجتمع بین راهی وجود دارد اما ندانند تهران چه موزه هایی دارد و جاذبه های گردشگری آن کدام است.

امین یوسفی، کارشناس گردشگری به خبرنگار مهر گفت: بسیاری از جاذبه های گردشگری مهم و پر گردشگر شهرها در اطراف محل زندگی مردم عادی سرزمین مان هستند اما بسیاری از آنها هنوز از همین جاذبه ها خبر ندارند به عنوان مثال تخت جمشید یکی از مهمترین آثار باستانی کشور و جهان است اما آیا همه مردم مرودشت از آن بازدید کرده اند؟ آیا همه مردم تهران از موزه ها و کاخ موزه های تهران دیدن کرده اند؟

وی ادامه داد: حتی در مقیاس کوچکتر می توان گفت که به عنوان مثال چقدر از هم محله ای های موزه دار آباد در منطقه یک، بازدید کننده آن هستند؟ و یا مردم منطقه 12 می دانند که چقدر موزه و خانه تاریخی و بافت تاریخی زیبایی را میتوانند در اطرافشان ببینند ولی از آن غافل هستند.

یوسفی ادامه داد: راه اندازی تورهای گرشگری محله گردی می تواند مردم را با موزه ها و آثار باستانی آشتی دهد وقتی آنها بدانند که چقدر یک بنای تاریخی در اطرافشان اهمیت دارد و زیباست به آثار مهمتر و بزرگتر در دور دست اهمیت بیشتری می دهند و راغب می شوند که از آن دیدن کنند.

گردشگری در محله ها یکی از همان موضوعاتی است که می تواند در دستور کار متولیان گردشگری قرار بگیرد گردشگری محله این امکان را به شهروندان یک محله و منطقه می دهد که تنها به دانستن اینکه سوپرمارکت ها و داروخانه های نزدیک به محل زندگی شان کجاست اکتفا نکنند و بدانند در نزدیک خودشان هم آثار تاریخی و جاذبه های زیادی وجود دارد که گاهی می توان بدون وسیله نقلیه و هزینه ای گزاف، یک روز را به آن اختصاص داد و گشتی در یکی از محله های شهر زد. پس می توان سیاست تشویقی دیگری را در میان مردم برای رونق سفرهای داخلی اجرا کرد سیاست تور گردشگری رایگان محله که احتیاج به آماده کردن وسایل سفر و برنامه ریزی بلند مدت نمی خواهد و در چند ساعت می توان تمام جاذبه های یک محله را گشت.