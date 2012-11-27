پیشگامانی ها فردا به میدان می روند/ والیبال لیگ برتر و دسته اول در انتظار نمایندگان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پیشگامان کویر در هفته نهم لیگ برتر والیبال کشور، چهارشنبه هشتم آذر ماه به مصاف تیم شهرداری تبریز خواهد رفت.

کسب امتیاز کامل این دیدار که در تبریز برگزار خواهد شد، به پیشگامان کمک خواهد کرد تا صدر نشینی خود را تثبیت کند.

تیم والیبال پیشگامان کویر از هشت دیدار گذشته خود با کسب 18 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر کشور قرار دارد.

تیم شهرداری تبریز نیز هم اکنون با نه امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.

فردا همچنین تیم والیبال پیشگامان شفق در هفته پنجم لیگ دسته اول کشور، در زاهدان به مصاف تیم والیبال شهرداری این شهر خواهد رفت.

تیم والیبال پیشگامان شفق تمام بازی های قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و هم اکنون با 12 امتیاز در صدر جدول گروه یک این رقابت ها قرار گرفته است.

شهرداری زاهدان نیز به عنوان جدی ترین رقیب پیشگامان شفق با نه امتیاز در رده دوم جدول جای گرفته است.