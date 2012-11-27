انبار بزرگ داروی قاچاق در گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عسگری با اعلام این خبر گفت: گزارشی از طریق منابع خبری در اختیار مأموران پلیس آگاهی این شهر قرار گرفت که آنها را از وجود انبار بزرگ داروی قاچاق و تاریخ گذشته در این شهر با خبر ساخت.

وی افزود: در پی کسب این خبر بلافاصله تیمی ویژه از مأموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با کارکنان واحد دارویی شبکه بهداشت این شهرموضوع را بصورت ویژه دردستور کار خود قرار دادند.

توقیف 218 دستگاه موتورسیکلت متخلف در "کلاله"

فرمانده انتظامی شهرستان کلاله استان گلستان از توقیف 218 دستگاه موتورسیکلت متخلف طی یک ماه گذشته خبر داد.



سرهنگ رضا بهروزی گفت: طی این مدت همچنین 50 دستگاه خودروی متخلف توسط مأموران توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.



سرهنگ بهروزی در ادامه با اشاره به تشدید فعالیت های انتظامی طی یک هفته گذشته تصریح کرد: با اجرای این طرح که با کلیه نیرو های و امکانات صورت گرفت، 10 تن کود قاچاق و خارج از چرخه توزیع در بازرسی از یک انبار کشف و ضبط شد.



دستگیری سارق منازل در گنبدکاووس

سارقی که اقدام به سرقت منازل در گنبدکاووس استان گلستان می کرد پس از دستگیری به 6 فقره سرقت اعتراف کرد.



در پی سرقت متعدد منازل شهروندان در گنبدکاووس گروهی ویژه از ماموران پلیس آگاهی این شهر تحقیقات گسترده و نامحسوس خود را پیرامون شناسایی و دستگری متهم آغاز کردند.



با بررسی موقعیت های جغرافیایی و موقعیت های زمانی سرقت ها و همچنین فعال سازی منابع خبری سرانجام ماموران موفق شدند متهم را که همواره در حال تغییر مخفی گاه های خود بود شناسایی و طی یک مرحله عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.