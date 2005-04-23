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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۱:۳۰

دخانيات مازندران قهرمان ليگ كشتي كارگران شد

تيمهاي كشتي دخانيات، نوكيا و هلال احمر مازندران، مقامهاي اول تا سوم رقابتهاي ليگ كارگران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار" مهر" فينال رقابتهاي ليگ كشتي آزاد كارگران مازندران درسالن سيد رسول حسيني شهرساري برگزارشد و درپايان تيم دخانيات مازندران توانست عنوان قهرماني را از آن خود كند.
درحاشيه اين رقابتها از برخي پيشكسوتان كشتي مازندران توسط سازمان ليگ فدراسيون كشتي تقدير شد وجوايز تيم هاي اول تا سوم را نيز سازمان ليگ اهدا كرد.
حضور مسوولان سياسي مازندران براي ديدن اين رقابتها نيزجالب توجه بود. معاون سياسي امنيتي استاندار، مديران كل هلال احمر و تربيت بدني مازندران ازجمله مسوولان حاضر در سالن بودند كه اين رقابتها را ازنزديك دنبال كردند.
ازنتايج جالب در اين رقابتها شكست محسن پايايي درمقابل اصغربذري بود كه دروزن 74 كيلوگرم اتفاق افتاد.

کد مطلب 175275

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