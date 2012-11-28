شماره جدید ماهنامه "فیلم نگار" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گفتگو با جلیل عرفانمنش، اخباری از فیلمنامهنویسانی چون جابر قاسمعلی، علیرضا معتمدی و هادی مقدمدوستو معرفی فیلمهای "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو"، "عملیات مهدکودک"، "کلاس هنرپیشگی" و... از مطالب بخش ابتدایی این شماره "فیلمنگار" است.
بررسی پرونده روایت در سینمای کودک در گفتگو با علی اصغر سیدآبادی، رضی هیرمندی، مسعود کرامتی، آتینا ریکاکی، مدخلی بر بررسی ظرفیتهای سینمای افسانهای کهن، گفتگو با عباس جهانگیریان، پرونده فیلم "آینههای روبرو"، "یکی میخواد باهات حرف بزنه"، "میگرن"، "پنهان"، "سلام بر فرشتگان"، "یک فراری از بگبو"، شخصیتپردازی در "آینههای روبرو"، نگاهی به ساختار و روایت در فیلمنامه این فیلم، گفتگو با نگار آذربایجانی و فرشته طائرپور از دیگر مطالب این شماره است.
در ادامه میخوانیم: شخصیتهای "یکی میخواد باهات حرف بزنه"، فیلمنامه این فیلم از منظر روایت، گفتگو با سعید دولتخانی، موفقیت بازیگر در این فیلم در گرو فیلمنامه خوب، نگاهی به فیلم "میگرن"، بررسی فیلمنامه این فیلم، گفتگو با مانلی شجاعیفرد، بررسی فیلمنامه "پنهان"، گفتگو با مهدی رحمانی و مهدی شیرزاد، گفتگو با منوچهر محمدی درباره ارتباط تهیهکنندگی و فیلمنامه نویسی، نگاهی به مستند "بازگشت یک ناوشکن"، چگونه فیلمنامه کوتاه بنویسیم؟.
معرفی فیلمهای روز دنیا "جنگ جهانی زامبی"، "بعد از دنیا"، "شهروند خلافکار"، "به رم با عشق"، "قفل"، زندگینامه جان لوگان و نگاهی به فیلمنامههای وی، بررسی فیلمنامه "گلادیاتور"، گفتگو با لوگان، بررسی جایگاه "هوگو"، ترجمه فیلمنامه "هوگو" و... از دیگر مطالب شماره جدید فیلم نگار است.
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