به گزارش خبرنگار مهر، تامین و پرداخت هزینه های مربوط به حق بیمه کارگران و نیروهای مشغول به کار در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی، صنوف و ... در 3 بخش خصوصی و دولتی و تعاونی؛ از مواردی است که بخشی از هزینه های سالیانه کارفرمایان را تشکیل می دهد.

در سال جاری هر کارفرما باید برای بیمه ماهیانه هر نیروی مشمول قانون کار خود بر اساس حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی، 89 هزار و 631 تومان بپردازد که البته این رقم در مورد نیروهای با حقوق و مزایای بیشتر به مراتب بالاتر خواهد بود.

حق بیمه سهم کارفرما برای هر نیروی حداقل بگیر

همچنین این رقم در سال گذشته 75 هزار و 969 تومان بر پایه حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی بوده است. با این حال بخشی از کارفرمایان در تامین هزینه های بیمه ای کارگران و نیروهای تحت پوشش خود با کمبود منابع مالی و نقدینگی مواجه هستند.

این مسئله حتی باعث می شود تا درصدی از کارفرمایان از بیمه نمودن نیروهای خود که حقی بر پایه قانون کار است، منصرف شوند و البته درصدی نیز متاسفانه با وجود توان مالی، به صورت کاملا سلیقه ای از بیمه کردن افراد تحت پوشش خود و یا بخشی از نیروها، امتناع می کنند!

پیش تر برخی مقامات کارفرمایی و حتی کارگری از افزایش چند برابری هزینه های تامین مواد اولیه، خرید ملزومات، قیمت تمام شده محصولات و تولیدات، هزینه های مربوط به انرژی گاز و برق به ویژه پس از فازاول هدفمندی یارانه ها سخن گفته بودند.

مقامات کارگری قبلا از احتمال ریزش شدید نیروی کار در بنگاه هایی که دارای توان مالی ضعیف تری نسبت به بنگاه های بزرگتر هستند نیز هشدار داده بودند. به صورت کلی کارفرمایان ممکن است در زمان ناتوانی در تامین هزینه های حفظ و نگهداری بنگاه، از برخی هزینه ها مانند بیمه نیروی کار و یا بخشی از آنها بزنند و یا در پرداخت حق بیمه به شعب تامین اجتماعی تاخیر داشته باشند.

تعیین شرایط استفاده از بخشودگی بیمه‌ای

تامین اجتماعی در قالب بخشنامه ای اعلام کرده بود کارفرمایان دارای اقساط معوقه بیمه ای و به عبارتی جرائم بدهی های قطعی تا پایان اسفندماه سال گذشته، طبق شرایطی می توانند از بخشودگی جرائم بهره مند شوند.

11 روز دیگر یعنی تا سی ام آذرماه سال جاری، این مهلت که برگرفته از بند 9 ماده واحده قانون بودجه سال جاری و مصوبه مجلس است به اتمام خواهد رسید و کارفرمایانی که در این مدت و از قبل نسبت به استفاده از این بخشودگی ها اقدام کرده باشند در صورت پرداخت نقدی می توانند تا 90 درصد از بخشودگی جرائم بدهی بهره مند شوند.

البته در مورد کارفرمایانی که تا سی ام آذرماه امسال بتوانند بدهی های تا پایان اسفندماه سال گذشته خود را تعیین تکلیف کنند اما امکان پرداخت یکجا را نداشته باشند، می توانند در قالب 8 روش اقساط بدهی های خود را پرداخت و در هر مرحله از تخفیف جرائم بهره مند شوند.

تصویر دستورالعمل بخشودگی جرائم بدهی‌های قطعی بیمه‌ای کارفرمایان

صفحه دوم بخشودگی بیمه‌ای کارفرمایان