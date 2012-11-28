نخستین شماره «نامه ایران و اسلام» روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه پس از مصاحبه‌ای با اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، درباره مفهوم ایران و ایرانشناسی ایرانی و انیرانی با میرجلال‌الدین کزازی هم گفتگو کرده است.

«در مفهوم ایران‌پژوهی» به قلم ناصر تکمیل همایون، «خروش شهر خاموشان (دیدار از تته یادگاری از پرشکوهترین دوران زبان و ادب ایرانی)» اثر قاسم صافی، «بیرونی مردم‌شناس» به قلم علی بلوکباشی، «فراتحلیل مطالعات ایرانشناسی در آلمان» از ماهوش آموزگار، «ادب پژوهان عرب و شاهکارهای ادب فارسی» به قلم سیدمحمد صدر هاشمی و «ایرانشناسی و باستان‌شناسی اجتماعی» به قلم شاپور رواسانی، مقالات بخش ایرانشناسی این شماره از نامه ایران و اسلام است.

مقالات بخش اسلام‌شناسی هم شامل «اسلام‌پژوهی در آمریکا؛ از ساختار تا رشد آکادمیک» نوشته کیومرث امیری، «مارتین کرامر و نقد رهیافت‌های مطالعات خاورمیانه» به قلم اسماعیل تقی‌زاده، «مسلمانان چینی و پژوهشگران غربی؛ از توهم تا واقعیت» نوشته عادل خانی، «گونه شناسی نشریات اسلام‌پژوهی آکادمیک» به قلم فاطمه امثیرخانی فراهانی، «رویکرد انگلیسی به مطالعات اسلامی در سال‌های 2001 تا 2011» نوشته جمیله کوکبی، «مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد و ماورای آن» به قلم طاهر رحمانی و «گزارش یک کتاب؛ مسلمانان در اروپای قرن بیست و یکم» نوشته الهام بازدار است.

صاحب امتیاز «نامه ایران و اسلام» سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مدیرمسئول آن اسحاق صلاحی و سردبیر آن کیومرث امیری است. هیئت تحریریه این فصلنامه علمی - تحقیقاتی را هم حمیدرضا آیت‌اللهی، رسول جعفریان، عطاالله حسنی، علی‌اکبر صفی‌پور، برت فراگنر، شریف حسین قاسمی، محمدجواد مرادی‌نیا، مهدی محقق، عارف نوشاهی، کریم نجفی برزگر، سیدعلیرضا واسعی و آیت‌الله مهدی هاوی تشکیل می‌دهند.

نخستین شماره «نامه ایران و اسلام» در 260 صفحه و با بهای 4500 تومان به روی دکه آمده است.