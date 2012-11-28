مسعود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: یکی از اهداف وزارت ورزش و جوانان توجه به هویت ایرانی - اسلامی در همه ابعاد زندگی جوانان است.

وی با بیان اینکه ازدواج جوانان این روزها به دغدغه اصلی خانواده ها تبدیل شده است،افزود: جشنواره موسیقی ازدواج با تمرکز بر دغدغه خانواده ها و توجه به هویت ایرانی - اسلامی در بخش موسیقی برگزار می شود.

امینی ادامه داد: برای برگزاری این جشنواره، به زودی فراخوان لازم منتشر می شود تا افراد علاقه مند به حوزه شعر و موسیقی در سراسر کشور در این جشنواره شرکت کنند.

به گفته مدیر کل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان، یکی از اهداف جشنواره شناسایی استعدادهای جوانان سراسر کشور در بحث شعر و موسیقی بومی - ایرانی است. ضمن آنکه پس از داوری، آثار منتخب مورد حمایت وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته و تمامی آثار در قالب یک بسته فرهنگی به جوانان در شرف ازدواج اهدا می شود.

