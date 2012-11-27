باید با تقدس زدایی غربی ها مقابله کنیم/ انتقاد از سازندگان فیلم آرگو

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر سه شنبه در اختتامیه نخستین جشنواره "قاب امن" نیروی انتظامی اظهار داشت: هنرمندان باید نسبت به کار هنر تعهد داشته باشند چرا که امروز در غرب، هالیوود اقداماتی را در جهت تقدس زدایی از حریم پیامبران انجام می دهد که ما نیز باید برای مقابله با آن وارد عمل شویم. عده ای همسو با غرب می گویند که هنر نباید جهت دار باشد و ما وقتی دم از هنر دینی می زنیم آن را نفی می کنند در حالی که خودشان بیشترین استفاده ابزاری را برای رسیدن به مقاصدشان از هنر دارند و از این مقوله برای بیان تندترین حرفهای سیاسی استفاده می کنند.

وی گفت: اخیرا شاهد تولید فیلمی توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر بودیم در حالی که این آخرین اقدام غربی ها نیست چرا که چندی قبل فیلم آخرین وسوسه مسیح را برای تقدس زدایی از حضرت مسیح و فیلم ده فرمان را برای اینکه حضرت موسی را فردی عادی معرفی کنند ساخته اند. سینمای غرب در جهت سکولاریزم قدم بر می دارد.

به گفته وزیر ارشاد، آنها می خواهند چهره مسلمانان را بی فرهنگ و خشن معرفی کنند تا توجیهی برای اقدامات جنایتکارانه خود از جمله حمله به غزه و لبنان داشته باشند آنها با این فیلمها افکار عمومی را توجیه می کنند.

حسینی با بیان اینکه غرب دست از حمایت افرادی مانند سلمان رشدی یا نویسنده بنگلادشی بر نمی دارد افزود: هر فردی که در مسیر آنها حرکت کند و حرفهای دلخواه آنها را بزند، غرب این فرد را چهره کرده تا از او بهره برداری کند.

وی گفت: علت عصبانیت غرب از اسلام افزایش اسلام خواهی است. به گونه ای که سالانه در اروپا دهها هزار نفر به اسلام گرایش پیدا می کنند و این موضوع برای آنها قابل قبول نیست.

وزیر ارشاد با بیان اینکه خصومت هالیوود با اسلام به 100 سال پیش بر می گردد تاکید کرد: این خصومت پس از انقلاب و حادثه 11 سپتامبر بیشتر شد و آنها عصبانیت خود از اسلام را در قالبهای هنری ارائه می دهند.

وی به فیلم "آرگو" نیز اشاره کرد و افزود: این فیلم را در مورد لانه تسخیر جاسوسی ساخته اند اما حقایق در آن نادیده گرفته شد و حتی به مستندات نیز توجه نکرده اند و دانشجویان تسخیر کننده را آدمهای خشن نشان می دهند.

حسینی افزود: در مقابل این اقدامات رسالت ما خطیر است و اگر بتوانیم کار ارزشمندی را انجام دهیم حرف ما بهتر منتقل می شود.

وزیر ارشاد ادامه داد: همه باید در مقوله فرهنگ سازی فعالیت کنند و تنها نباید از یک وزارتخانه توقع داشت. اگرهنرمندان در مسیرها حرکت کنند گره ها باز می شوند اما نباید بی هدف فقط یک کاری را انجام دهند.

وی به مقوله امنیت اشاره و اظهار داشت: بدون امنیت هیچ مسئله ای تغییر نمی کند و عدالت و معنویت نیز در سایه عدالت رخ می دهد.