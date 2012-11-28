تولید دستگاه تست اتوماتیک گوشی موبایل/ صادرات گوشی ایرانی به آفریقا

مهدی بهوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاههای تست اتوماتیک این امکان را فراهم خواهند ساخت که گوشی‌های موبایل پس از تست نهایی، وارد بازار شوند و براین اساس پیش‌بینی می‌ شود حدود 60 تا 70 درصد ایرادات فعلی گوشی‌های تولید داخل برطرف شود.

گوشی های ایرانی ارزان تر از گوشی های چینی



مدیر فنی و فروش شرکت ارتباط همراه گویا اروند با اشاره به تولید گوشی موبایل در کشور با برند تجاری GLX از سال 86 و میزان اشتغال زایی راه اندازی خط تولید این کارخانه در منطقه خرمشهر گفت: گوشیهای تولید داخل برند جی ال ایکس اگرچه به طور مستقیم صادر نمی شوند اما کشورهای همسایه تمایل بسیاری به استفاده از این گوشی ها دارند و از این جهت بزودی این گوشیها به صورت مستقیم صادر خواهند شد.

وی با تاکید براینکه در استان‌های مرزی، نمایندگان شرکت جی ال ایکس، محصول را به خارج می‌فروشند خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد گوشی‌های‌ ایرانی از نمونه چینی نیز ارزان‌تر است.

بهوندی با بیان اینکه همسایگان ایران با دلار گوشی‌های GLX را می‌خرند و برای آنها از گوشی چینی هم ارزان‌تر می‌شود، افزود: از کشورهای مختلفی از جمله کشورهای آفریقایی درخواست صادرات محصولات جی ال ایکس را داشتیم.

تولید 8 مدل گوشی هوشمند موبایل



مدیر فنی شرکت جی ال ایکس با اشاره به تولید محدود گوشی موبایل توسط این شرکت در سالهای نخست آغاز به کار به مهر گفت: در سال گذشته تولیدات این کارخانه به 200 هزار تا 300 هزار گوشی در سال افزایش یافت. در همین حال در یک سال گذشته این کارخانه داخلی تولید تلفن‌همراه، تحول بزرگی را پشت‌سرگذاشت و برای جانماندن از بازار تکنولوژی، تولید تلفن‌‌های همراه‌ هوشمند را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون شرکت ایرانی "جی ال ایکس" دارای بیش از 50 مدل گوشی و 8 مدل گوشی تلفن همراه هوشمند است، اضافه کرد: از یک سال گذشته تاکنون 3 میلیون گوشی ایرانی با این نام تجاری وارد بازار شده است. از طرفی در یک سال گذشته تعداد خدمات پس از فروش جی ال ایکس در سراسر کشور به بیش از 400 مرکز افزایش یافته است که متناسب با افزایش تولید خدمات پس از فروش نیز افزایش می یابد تا رضایت‌مندی مشتری تامین شود.



گوشی های داخلی در مسیر مقابله با تحریم‌ها



مدیر فنی و فروش شرکت ارتباط همراه گویا اروند گفت: تا یک ماه آینده تحول بزرگی در سیستم خدمات پس از فروش شرکت جی ال ایکس رخ خواهد داد.

بهوندی گفت: اخیراً در مسیر مقابله با تحریم‌ها، با فناوری بومی در حال تولید داخلی دستگاههای تست اتوماتیک هستیم که این دستگاهها، از حدود 2 ماه آینده وارد خط تولید می‌شوند؛ به این ترتیب گوشی‌ها پس از تست نهایی وارد بازار می‌شوند و پیش‌بینی می‌کنیم 60 تا 70درصد ایرادات فعلی گوشی‌های "جی ال ایکس" برطرف شود.

قیمت واقعی برای خریداران گوشی های وطنی



وی اضافه کرد: یکی از دلایل مطرح شدن ایرادات گوشی‌های "جی ال ایکس"، پاسخ‌گویی خدمات پس از فروش شرکت است چرا که مشتری، یک گوشی GLX را که 39 هزار تومان خریده تا آخرین بار برای اصلاح کامل، چند بار تعمیر می‌برد، اما گوشی 300هزار تومانی چینی قاچاق را که خراب شده، به دلیل نداشتن خدمات پس از فروش و پاسخ‌گویی، با خیال راحت دور می‌اندازد.



وی گفت: شرکت‌های دیگر، قیمت تمام‌شده را در 30تا 35درصد هزینه تبلیغات ضرب می‌کنند؛ برای مثال به یک گوشی که قیمت تمام شده 500هزار تومان دارد، 200هزار تومان بابت تبلیغات، 100هزار تومان بابت برند و درصدی برای حق واردکننده، اضافه می‌شود و در نهایت یک گوشی 500هزار تومانی با قیمت 900هزار تومان در بازار عرضه می‌شود اما هزینه‌‌های تبلیغات، برند و واردات در جی ال ایکس حذف شده و با کاهش سود، محصول تقریبا با قیمت واقعی در بازار عرضه می‌شود.

کاهش قیمت گوشی های جی ال ایکس



مدیر فنی و فروش شرکت ارتباط همراه گویا اروند به مهر گفت: اگرچه تولید فعلی جی ال ایکس تنها بازار ایران را ساپورت می‌کند اما در دو ماه آینده با افزایش حجم تولید، بخش صادرات را نیز با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

به گفته وی در نوسان قیمت ارز، تا دلار 2500تومان قیمت‌ گوشی های جی ال ایکس تغییر نیافت اما پس از دلار 2500تومانی قیمت‌ها تا 40 درصد افزایش پیدا کرد؛ اما هم‌اکنون با کاهش قیمت دلار، در محصولات بعدی افت قیمت چشمگیری را در این گوشی های داخلی تجربه خواهیم کرد.