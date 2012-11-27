درآمد 800 میلیون تومانی فجر سپاسی از فروش رضا حقیقی به پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر سه شنبه در نشست خبری پیش از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پیکان تهران افزود: طبق تعهداتی که باشگاه پرسپولیس و شخص رویانیان به ما داده است، اسپانسری به تیم فجر سپاسی شیراز معرفی می شود که حضور این اسپانسر هم رقمی حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان به تیم فجر کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد: به این ترتیب کلیه بازیکنان تیم تا نیم فصل تمامی حق و حقوق خود را دریافت می کنند و هیچ مشکلی در این میان وجود ندارد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مسئولین استان فارس به قول ها و تعهدات خود عمل نکرده اند، یادآور شد: قبل از شروع لیگ مسئولین استان طی جلساتی که با مدیران تیم داشته اند متعهد شدند کمک هایی را به تیم فجر شهید سپاسی انجام دهند و در حالیکه امروز نیم فصل لیگ برتر فوتبال در حال پایان است هیچ کمکی از مسئولین استان به این تیم انجام نشده است.

مسببین بروز مشکلات تیم برق شیراز را نفرین می کنم

یاوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید به فکر جوانان و مباحث فرهنگی آنها باشیم، گفت: مقابله با تهاجم فرهنگی تنها از راه ورزش و توجه به جوانان ممکن است که متاسفانه در این استان کمترین توجه به ورزش می شود.

وی ادامه داد: تیم برق شیراز از تیم های قدیمی ایران با مشتاقان جوان فراوان بود که متاسفانه عدم حمایت از این تیم باعث بروز مشکلات فراوان برای تیم برق شیراز شد و من همیشه مسببین این اتفاق را نفرین می کنم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز افزود: عدم حمایت از تیم ما باعث شد که دو بازیکن خود را به تیم های استقلال و پرسپولیس واگذار کنیم در حالیکه اگر مسئولین استان به وعده های خود عمل می کردند این دو بازیکن را در اختیار داشتیم و با قدرت بیشتری نیم فصل دوم را شروع می کردیم.

یاوری تصریح کرد: برای نیم فصل دوم دو یا سه بازیکن جدید را در اختیار خواهیم گرفت که به احتمال فراوان یکی از این بازیکنان خارجی است.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پیکان تهران ساعت 15:15 دقیقه بعد از ظهر فردا در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب به مصاف یکدیگر خواهند رفت.