سه بازیکن جدید از تیم پیکان کنار گذاشته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر سه شنبه در نشست خبری پیش از مسابقه دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پیکان گفت: برای نیم فصل دوم، شش بازیکن جدید جذب خواهیم کرد که تمامی آنها نیز بازیکنان داخلی هستند.

وی یادآور شد: این بازیکنان از دسته های مختلف فوتبال ایران جذب تیم پیکان می شوند تا با انگیزه بالا مسیر موفقیت این تیم را هموار کنند.

سرمربی تیم فوتبال پیکان ادامه داد: استراتژی ما برای شروع لیگ کسب هشت امتیاز از پنج بازی بود، اما در حال حاضر شش امتیاز از این استراتژی عقب هستیم که باید در نیم فصل دوم جبران کنیم.

ویسی افزود: کسب این سه امتیاز برای تیم پیکان بسیار حائز اهمیت و مهم است و به همین دلیل با تمام قوا به شیراز آمدیم تا برنده این بازی باشیم.

وی تصریح کرد: بازی مقابل فجر شهید سپاسی شیراز که از جمله تیم های جوان و با انگیزه لیگ است برای ما دشوار خواهد بود اما کسب هر سه امتیاز این بازی مهمترین اولویت ما برای بازی مقابل فجر شهید سپاسی شیراز است.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پیکان تهران ساعت 15:15 دقیقه بعد از ظهر فردا در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب به مصاف یکدیگر خواهند رفت.