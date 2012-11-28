روز سخت گسترش در سرچشمه/ جنگ صدرنشینان در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر فردا پنجشنبه با برگزاری 14 مسابقه در گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود. در مهمترین بازی گروه "الف" تیم صدرنشین گسترش فولاد تبریز در سرچشمه به مصاف مس می‌رود، تیمی که برای کم کردن فاصله خود با تبریزی‌ها تنها برای پیروزی در خانه به میدان‌ می‌‎روند، هرچند گسترشی‌ها هم برای تثبیت و یا ارتقای جایگاه خود، به فکر کسب 3 امتیاز است.

الوند همدان تیم دوم جدول هم در خانه کار سختی برابر ابومسلم مشهد دارد و نفت مسجد سلیمان هم در خانه پذیرای تیم شاهین بوشهر است. ماشین سازی و پارسه ایرانیان هم در تبریز نبرد قعرنشینان را برگزار می‌کنند.

برنامه دیدارهای هفته دوازدهم گروه "الف" لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:



پنجشنبه - 09/09/91

گروه الف:

* مس سرچشمه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* شهرداری اراک - اتکا گلستان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* نساجی مازندران - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهدا ساری

* آهن بافق یزد - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه شهدا سنگ آهن بافق

* الوند همدان - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

* ماشین سازی تبریز - پارسه ایرانیان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز

* نفت مسجد سلیمان - شاهین بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- گسترش فولاد 25 امتیاز

2- الوند همدان 22 امتیاز

3- نفت مسجد سلیمان 21 امتیاز

4- مس سرچشمه 20 امتیاز

5- نساجی مازندران 19 امتیاز

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13- پارسه ایرانیان 8 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز 7 امتیاز

نبرد صدرنشینی در کرمانشاه هم مهمترین دیدار گروه "ب" است که طی آن راهیان تیم دوم جدول در خانه به مصاف پاس همدان صدرنشین می‌رود.صنعتی خوزستان در خانه میزبان سایپا شمال است و امیدوار است با تساوی در بازی صدرنشینان گروه، با شکست دادن سایپا به صدرجدول صعود کند. ایرانجوان بوشهر هم در خانه به مصاف ملی حفاری اهواز می‌رود.

در انتهای جدول هم فولاد یزد قعرنشین میهمان تیم پرنوسان برق شیراز است و یادآوران شلمچه در خانه برابر شهرداری تبریز صف آرایی می‌‎کند.

برنامه دیدارهای هفته دوازدهم گروه "ب" لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

پنجشنبه - 09/09/91

گروه ب:

* شهرداری یاسوج - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج

* برق شیراز - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز

* راهیان کرمانشاه - پاس همدان، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* شهرداری بندرعباس - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* صنعتی خوزستان - سایپا شمال، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

* ایرانجوان بوشهر - ملی حفاری اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* یادآوران شلمچه - شهرداری تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- پاس همدان 21 امتیاز

2- راهیان کرمانشاه 20 امتیاز - تفاضل گل 7+

3- صنعتی خوزستان 20 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- ایران‌جوان بوشهر 18 امتیاز - تفاضل گل 7+

5- شهرداری یاسوج 18 امتیاز - تفاضل گل 4+

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13- یادآوران شلمچه 9 امتیاز

14- فولاد یزد 8 امتیاز