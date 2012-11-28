تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هشتم آذرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم محرم سال 1434 هجری قمری و بیست و هشتم نوامبر سال 2012 میلادی.
- هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* تراکتورسازی تبریز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی انزلی
* صنعتنفت آبادان - ذوبآهن اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی آبادان
* فجرسپاسی شیراز - پیکان تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه دستغیب شیراز
* صبای قم - راهآهن تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام قم
* گهر درود - مس کرمان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی تهران
* نفت تهران - سایپا البرز، ساعت 15:15، ورزشگاه دستگردی تهران
* سپاهان اصفهان - داماش گیلان، ساعت 15:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* استقلال تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته نهم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار میشود:
* باریج اسانس کاشان - آلومینیوم المهدی هرمزگان
* کاله مازندران - بازرگانی جواهری گنبد
* شهرداری تبریز - پیشگامان کویر یزد
* متین ورامین - شهرداری ارومیه
* نوین کشاورز - پیکان تهران
* سایپای البرز - میزان خراسان
- هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* ثامن الحجج سبزوار - ثامن الحجج مشهد
* فولاد مبارکه اصفهان - شهرداری تبریز
* ستاره فروغ کویر کرمان - نیروی زمینی
* شهرداری ارومیه - هپکو اراک
- روز دوم از هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* چلسی - فولهام
* اورتون - آرسنال
* ساتهمپتون - نوریچ سیتی
* استوک سیتی - نیوکاسل
* سوانزی - وستبروموویچ
* تاتنهام - لیورپول
* منچستریونایتد - وستهام
* ویگان - منچسترسیتی
- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری 5 دیدار طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* مونشن گلادباخ - وولفسبورگ
* اشتوتگارت - آئوسبورگ
* وردربرمن - بایر لورکوزن
* فرایبورگ - بایرن مونیخ
* نورنبرگ - هوفنهایم
- روز دوم از مرحله یک سی و دوم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* لوانته - ملیلا
* والنسیا - للاگوسترا
* ختافه - پونفرادینا
* آتلتیکومادرید - جیان
* بارسلونا - دپورتیوو آلواس
* اسپانیول - سویا
- روز دوم از مرحله چهارم از مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* کیهوو - رجینا
* آتلانتا - سیهنا
* بولونیا - لیورنو
* سیهنا - تورینو
* فیورنتینا - یووه استابیا
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