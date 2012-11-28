تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هشتم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم محرم سال 1434 هجری قمری و بیست و هشتم نوامبر سال 2012 میلادی.

- هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* تراکتورسازی تبریز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی انزلی

* صنعت‌نفت آبادان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی آبادان

* فجرسپاسی شیراز - پیکان تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه دستغیب شیراز

* صبای قم - راه‌آهن تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام قم

* گهر درود - مس کرمان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی تهران

* نفت تهران - سایپا البرز، ساعت 15:15، ورزشگاه دستگردی تهران

* سپاهان اصفهان - داماش گیلان، ساعت 15:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* استقلال تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته نهم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

* باریج اسانس کاشان - آلومینیوم المهدی هرمزگان

* کاله مازندران - بازرگانی جواهری گنبد

* شهرداری تبریز - پیشگامان کویر یزد

* متین ورامین - شهرداری ارومیه

* نوین کشاورز - پیکان تهران

* سایپای البرز - میزان خراسان

- هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ثامن الحجج سبزوار - ثامن الحجج مشهد

* فولاد مبارکه اصفهان - شهرداری تبریز

* ستاره فروغ کویر کرمان - نیروی زمینی

* شهرداری ارومیه - هپکو اراک

- روز دوم از هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* چلسی - فولهام

* اورتون - آرسنال

* ساتهمپتون - نوریچ سیتی

* استوک سیتی - نیوکاسل

* سوانزی - وست‌بروموویچ

* تاتنهام - لیورپول

* منچستریونایتد - وستهام

* ویگان - منچسترسیتی

- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری 5 دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* مونشن گلادباخ - وولفسبورگ

* اشتوتگارت - آئوسبورگ

* وردربرمن - بایر لورکوزن

* فرایبورگ - بایرن مونیخ

* نورنبرگ - هوفنهایم

- روز دوم از مرحله یک‌ سی و دوم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* لوانته - ملیلا

* والنسیا - للاگوسترا

* ختافه - پونفرادینا

* آتلتیکومادرید - جیان

* بارسلونا - دپورتیوو آلواس

* اسپانیول - سویا

- روز دوم از مرحله چهارم از مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* کیه‌وو - رجینا

* آتلانتا - سیه‌‍نا

* بولونیا - لیورنو

* سیه‌نا - تورینو

* فیورنتینا - یووه استابیا