  1. ورزش
۸ آذر ۱۳۹۱، ۷:۱۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری هفته نهم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هشتم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم محرم سال 1434 هجری قمری و بیست و هشتم نوامبر سال 2012 میلادی.

- هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* تراکتورسازی تبریز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی انزلی
* صنعت‌نفت آبادان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی آبادان
* فجرسپاسی شیراز - پیکان تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه دستغیب شیراز
* صبای قم - راه‌آهن تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام قم
* گهر درود - مس کرمان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی تهران
* نفت تهران - سایپا البرز، ساعت 15:15، ورزشگاه دستگردی تهران
* سپاهان اصفهان - داماش گیلان، ساعت 15:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* استقلال تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته نهم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:
* باریج اسانس کاشان - آلومینیوم المهدی هرمزگان
* کاله مازندران - بازرگانی جواهری گنبد
* شهرداری تبریز - پیشگامان کویر یزد
* متین ورامین - شهرداری ارومیه
* نوین کشاورز - پیکان تهران
* سایپای البرز - میزان خراسان

- هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ثامن الحجج سبزوار - ثامن الحجج مشهد
* فولاد مبارکه اصفهان - شهرداری تبریز
* ستاره فروغ کویر کرمان - نیروی زمینی
* شهرداری ارومیه - هپکو اراک

- روز دوم از هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* چلسی - فولهام
* اورتون - آرسنال
* ساتهمپتون - نوریچ سیتی
* استوک سیتی - نیوکاسل
* سوانزی - وست‌بروموویچ
* تاتنهام - لیورپول
* منچستریونایتد - وستهام
* ویگان - منچسترسیتی

- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری 5 دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* مونشن گلادباخ - وولفسبورگ
* اشتوتگارت - آئوسبورگ
* وردربرمن - بایر لورکوزن
* فرایبورگ - بایرن مونیخ
* نورنبرگ - هوفنهایم

- روز دوم از مرحله یک‌ سی و دوم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* لوانته - ملیلا
* والنسیا - للاگوسترا
* ختافه - پونفرادینا
* آتلتیکومادرید - جیان
* بارسلونا - دپورتیوو آلواس
* اسپانیول - سویا

- روز دوم از مرحله چهارم از مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* کیه‌وو - رجینا
* آتلانتا - سیه‌‍نا
* بولونیا - لیورنو
* سیه‌نا - تورینو
* فیورنتینا - یووه استابیا

کد مطلب 1752946

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