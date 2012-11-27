فرآورده های نفتی مهمترین زیرمجموعه های قاچاق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز عباسپور عصر سه شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گلستان در ساختمان شماره دو استانداری گفت: واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی به دو دسته واحدهایی با تولیداتی با شناسنامه مشخص و واحدهای با تولیداتی که مواد اولیه هویت آنچنانی ندارد تقسیم می شوند.

وی افزود: در گروه اول تولیدات با استاندارد ملی مشخص شده اند و دسته دوم با هدف سوخت صادر می شوند و نیاز به مراقبت بیشتر دارند که کنترل آنها نیز در چند مرحله انجام می شود.

عباسپور ادامه داد: در دسته دوم و به منظور کنترل هرچه بیشتر تولیدات، واحد تولیدی، بخشهای تولید و فرآیند تولید بازرسی و کنترل می شوند و نمونه های برداشته شده به آزمایشگاه های همکار ارسال می شوند، پس از انجام این مراحل این واحدهای تولیدی کد گذاری شده و فعالیت آنها تایید می شود.

کالاهای تقلبی تولید کشور را نشانه گرفته اند

در ادامه جلسه محمد کیاپور دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: وجود کالاهای قاچاق که از مبادی غیررسمی و رسمی وارد شده اند و کالاهای تقلبی اساس تولید کشور را نشانه گرفته اند.

وی گفت: ایران کشوری اسلامی است اما رتبه اول مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی دنیا را دارد و 85 درصد این لوازم نیز به صورت قاچاق وارد می شوند.

وی افزود: اثرات این عمل در عرصه های سیاسی، اجتماعی و ... مشهود است، خیل عظیم بیکاران و تعطیلی کارخانجات از نتایج این عمل شوم هستند.

کیاپور ادامه داد: با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح رهگیری کالاهای وارداتی به کشور که از مجاری غیررسمی و رسمی بدون پرداخت حق دولت وارد می شود تصویب شد.

کیاپور خاطرنشان کرد: ضرورت اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای با این امر حس می شود و از خلاء قانون جامع در بخش قاچاق کالا و ارز رنج می بردیم تا اینکه این قانون در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان سپرده شد، در حال حاضر نیز منتظر رفع اشکالات آن در مجلس هستیم.