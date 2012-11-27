فرآورده های نفتی مهمترین زیرمجموعه های قاچاق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز عباسپور عصر سه شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گلستان در ساختمان شماره دو استانداری گفت: واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی به دو دسته واحدهایی با تولیداتی با شناسنامه مشخص و واحدهای با تولیداتی که مواد اولیه هویت آنچنانی ندارد تقسیم می شوند.
وی افزود: در گروه اول تولیدات با استاندارد ملی مشخص شده اند و دسته دوم با هدف سوخت صادر می شوند و نیاز به مراقبت بیشتر دارند که کنترل آنها نیز در چند مرحله انجام می شود.
عباسپور ادامه داد: در دسته دوم و به منظور کنترل هرچه بیشتر تولیدات، واحد تولیدی، بخشهای تولید و فرآیند تولید بازرسی و کنترل می شوند و نمونه های برداشته شده به آزمایشگاه های همکار ارسال می شوند، پس از انجام این مراحل این واحدهای تولیدی کد گذاری شده و فعالیت آنها تایید می شود.
کالاهای تقلبی تولید کشور را نشانه گرفته اند
در ادامه جلسه محمد کیاپور دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: وجود کالاهای قاچاق که از مبادی غیررسمی و رسمی وارد شده اند و کالاهای تقلبی اساس تولید کشور را نشانه گرفته اند.
وی گفت: ایران کشوری اسلامی است اما رتبه اول مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی دنیا را دارد و 85 درصد این لوازم نیز به صورت قاچاق وارد می شوند.
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