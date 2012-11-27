کرمان جزء 4 استان برتر در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در جلسه هماهنگی بخش سرمایه گذاری مجتمع گل گهر سیرجان گفت: استان کرمان جزء چهار استان برتر کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی است و مسئولان استان در تمامی دستگاه های اجرایی موظف به همکاری در سرمایه گذاری ها و حمایت از آن برای توسعه بیشتر کرمان هستند.

وی ادامه داد: 250 میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن استان کرمان در حال انجام است.

نجار افزود: علاوه بر این مبلغ، 180 هزار میلیارد ریال نیز در مجتمع گل گهر سیرجان سرمایه گذاری شده است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: با بهره برداری از این سرمایه گذاری شاهد تحول شگرفی در زمینه تولید، اشتغال و اقتصاد استان کرمان خواهیم بود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر نیز در ادامه این جلسه ابراز داشت: در طرح های فولادی مجتمع گل گهر هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که تا سه سال آینده، 1.5میلیون تن آهن اسفنجی در سال از محصولات گل گهر تولید می شود.

شهباز حسن پور افزود: بزودی عملیات احداث کارخانه ذوب و ریخته گری تولید شمش فولاد با سرمایه گذاری 320 میلیون یورو و ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال آغاز می شود.

مدیرعامل مجتمع گل گهر سیرجان نیز با تشریح ابعاد طرح های تولیدی، گفت: طرح تکمیلی خط چهار تولید کنسانتره، آهن و سرمایه گذاری 10 میلیون یورو و 253 میلیارد ریال در حال انجام است.

محمد جلال مآب، افزود: احداث کارخانه تولید گندله آهن با ظرفیت پنج میلیون تن و سرمایه گذاری 95 میلیون یورو و هزار و 420 میلیارد ریال و همچنین احداث کارخانه جدید تولید کنسانتره چهار میلیون تن در قالب دو خط دو میلیون تنی با سرمایه گذاری 99 میلیون یورو و هزار و 200 میلیارد ریال از جمله طرح های توسعه گل گهر در حال انجام است.

وی اظهار داشت: 180 هزار میلیارد ریال در طرح های توسعه گل گهر سرمایه گذاری شده است که اشتغالزایی این طرح های توسعه، در مدت زمان هشت سال آینده به صورت مستقیم 12 هزار و 800 نفر و به صورت غیر مستقیم 43 هزار و 900 خواهد بود.