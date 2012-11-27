امریکا به تعهدات خود برای نابودی سلاح های شیمیایی پایبند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،کاظم غریب آبادی، سفیر کشورمان در هلند و نماینده دایم نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی در جریان برگزاری هفدهمین کنفرانس کشورهای عضو سازمان منع سلاح های شیمیایی در شهر لاهه هلند، طی سخنانی مواضع کشورمان را در خصوص تحولات مربوط به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی تشریح کرد.

وی، وجود سلاح های شیمیایی در جهان را موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی دانست و از کشورهای دارنده بویژه آمریکا خواست به اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی برای نابودی کامل این گونه سلاح ها پایبند باشد.

نماینده کشورمان در این کنفرانس که از سوی اعضاء شرکت کننده به عنوان معاون این کنفرانس نیز انتخاب شده است، با اشاره به اینکه ایران آخرین و بزرگترین قربانی کاربرد سلاح های شیمیایی بوده و همچنان هزاران نفر در ایران آثار وحشتناک کاربرد اینگونه سلاح های مرگبار و غیرانسانی را تحمل می کنند، نصب بنای یادبود اهدایی از سوی جمهوری اسلامی ایران به یاد این قربانیان در محل سازمان منع سلاح های شیمیایی را نشانه عزم جامعه جهانی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این قربانیان دانست که با نثار جان و زندگی خود صلح و اراده جهانی برای نابودی کامل سلاح های شیمیایی را به ارمغان آورده اند.

کاظم غریب آبادی در سخنرانی خود همچنین ضمن اشاره به موضوع آینده سازمان و اولویت های آن، تداوم موضوع امحاء کامل سلاح های شیمیایی تا نابودی کامل آنها و تحقق جهان عاری از سلاح های شیمیایی را همچنان حیاتی ترین دستور کار و اولویت این سازمان دانست.



غریب آبادی در بخش دیگری از سخنرانی خود، با تاکید بر اهمیت تصمیم کنفرانس شانزدهم کشورهای عضو (آذر 1390) جهت ایجاد شبکه بین المللی حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی که به پیشنهاد و ابتکار جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این سازمان قرار گرفته بود، از دبیرخانه سازمان و دیگر کشورهای عضو خواست تا تمام تلاش خود را بکار گیرند که این شبکه به منظور تحقق اهداف انساندوستانه آن در راستای کمک به قربانیان سلاح های شیمیایی هرچه سریعتر به صورت کامل راه اندازی شود.



نماینده دایم کشورمان همچنین در بخشی دیگر از سخنرانی خود به همکاری های بین المللی بین کشورهای عضو و کمک های متقابل این کشورها به توسعه اقتصادی و فن آوری در حوزه شیمیایی اشاره و از همه کشورها و سازمان منع سلاح های شیمیایی خواست با ایجاد یک "برنامه اقدام" زمینه تحقق و اجرای کامل و بدون تبعیض مفاد کنوانسیون در این ارتباط را فراهم نمایند.



نماینده دایم کشورمان در سازمان منع سلاح های شیمیایی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت جهانشمولی کنوانسیون و نقش آن در برقراری صلح و امنیت بین المللی در جهان، ضمن تاکید بر این موضوع که عدم عضویت رژیم صهیونیستی موجب بی ثباتی و نگرانی های امنیتی برای کشورها در منطقه خاورمیانه شده است از تمام کشورها و سازمان منع سلاح های شیمیایی خواست اقدامات موثری را جهت عضویت این رژیم در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و پایبندی به تعهدات آن مبنی بر نابودی زرادخانه های شیمیایی این کشور جهت رفع این نگرانی ها و استقرار امنیت و ثبات در خاورمیانه انجام دهند.



لازم به توضیح است سازمان منع سلاحهای شیمیایی پس از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در سال 1997، با هدف اجرای مفاد این کنوانسیون در لاهه (هلند) ایجاد شد. در حال حاضر 188 کشور عضو این کنوانسیون هستند (رژیم صهیونیستی، میانمار، مصر، آنگولا، سوریه، سومالی، کره شمالی و کشور تازه تاسیس سودان جنوبی عضو این کنوانسیون نیستند) که در میان کنوانسیون های خلع سلاحی در جهان، بیشترین تعداد اعضاء را دارا است.

این سازمان دارای یک شورای اجرایی مرکب از 41 کشور است که به همراه کنفرانس کشورهای عضو، مهمترین نهادهای تصمیم گیر این سازمان محسوب می شوند.

جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه اصلی ترین قربانی سلاحهای شیمیایی می باشد، با بهره گیری از تجارب خود در این زمینه و آگاهی از عواقب و خطرات اینگونه سلاحها، در جریان تدوین، تصویب و لازم الاجرا شدن این کنوانسیون و همچنین پس از ایجاد سازمان مربوطه، همواره نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای در تحولات و روندهای آن داشته و در حال حاضر نیز یکی از اعضای فعال و تاثیرگذار شورای اجرایی این سازمان است.



خاطرنشان می شود هفدهمین کنفرانس سالانه کشورهای عضو سازمان منع سلاح های شیمیایی از روز دو شنبه مورخ 6 آذرماه به مدت 5 روز در لاهه برگزار می شود.