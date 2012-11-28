عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند بهسازی پارک جنگلی جهان نمای کرج با اشاره به کاشت 10 هزار اصله درخت و درختچه و گلگاری عرصه های پارک گفت: تا کنون بخشی از پروژه بهسازی پارک جهان نما انجام گرفته و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری و برای عید نوروز، این پارک برای استفاده عموم آماده شود.



وی افزود: برای اجرای فاز نخست بهسازی پارک اعتباری پنج میلیارد تومانی پیش بینی شده و تاکنون حدود سه میلیارد تومان هزینه شده است.



زارع با بیان اینکه هم اکنون محلی ها و برخی از شهروندان از این پارک استفاده می کنند، افزود: البته امکانات موجود کافی نبوده و تا پایان سال با تجهیز امکانات این مجموعه تفرجگاهی به طور رسمی به بهره برداری می رسد.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج ادامه داد: تاکنون اصلاح معابر، تعمیر دریاچه، استقرار آلاچیق، نصب بخشی از کف پوشها، گلکاری عرصه ها، بازسازی آبخورها و آبیاری مرتب انجام شده و تا پایان سال نیمی از طرح بهسازی پارک به انجام می رسد.



زارع با بیان اینکه کارها به طور جدی دنبال می شود، گفت: زمان بهره برداری کامل از این مجموعه تفریحی- جنگلی را از طریق اطلاع رسانی ها بعدی اعلام خواهیم کرد.