عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند بهسازی پارک جنگلی جهان نمای کرج با اشاره به کاشت 10 هزار اصله درخت و درختچه و گلگاری عرصه های پارک گفت: تا کنون بخشی از پروژه بهسازی پارک جهان نما انجام گرفته و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری و برای عید نوروز، این پارک برای استفاده عموم آماده شود.
وی افزود: برای اجرای فاز نخست بهسازی پارک اعتباری پنج میلیارد تومانی پیش بینی شده و تاکنون حدود سه میلیارد تومان هزینه شده است.
زارع با بیان اینکه هم اکنون محلی ها و برخی از شهروندان از این پارک استفاده می کنند، افزود: البته امکانات موجود کافی نبوده و تا پایان سال با تجهیز امکانات این مجموعه تفرجگاهی به طور رسمی به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج ادامه داد: تاکنون اصلاح معابر، تعمیر دریاچه، استقرار آلاچیق، نصب بخشی از کف پوشها، گلکاری عرصه ها، بازسازی آبخورها و آبیاری مرتب انجام شده و تا پایان سال نیمی از طرح بهسازی پارک به انجام می رسد.
زارع با بیان اینکه کارها به طور جدی دنبال می شود، گفت: زمان بهره برداری کامل از این مجموعه تفریحی- جنگلی را از طریق اطلاع رسانی ها بعدی اعلام خواهیم کرد.
کرج – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج وعده داد که با اتمام نیمی از روند بهسازی پارک جهان نما، فاز نخست این پارک عید 92 به بهره برداری برسد.
عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند بهسازی پارک جنگلی جهان نمای کرج با اشاره به کاشت 10 هزار اصله درخت و درختچه و گلگاری عرصه های پارک گفت: تا کنون بخشی از پروژه بهسازی پارک جهان نما انجام گرفته و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری و برای عید نوروز، این پارک برای استفاده عموم آماده شود.
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