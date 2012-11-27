قیام بزرگ عاشورا ماندگارترین نهضت اسلامی است/تداوم قیام حسینی مرهون مجاهدت امام سجاد (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هادی موسوی شامگاه سه شنبه در جمع سوگواران حسینی در مسجد جامع این شهر افزود: این نهضت دارای دو مرحله نخست آفرینش، شکل‌گیری، جهاد، جانبازی، دفاع از کرامت اسلامی، دعوت به اقامه عدل و احیای دین محمدی، سنت و سیره نبوی و علوی به رهبری امام حسین (ع) و دیگری دوره پیام رسانی و تثبیت ارزش های نهضت، عرصه جهاد فرهنگی و تبیین آرمان ‌های این قیام مقدس بود که به رهبری امام علی ‌بن ‌الحسین (ع) تداوم یافت.

وی اظهارداشت: امامت شیعه و رهبری نهضت کربلا در عصری به امام سجاد(ع) منتهی گشت که آن حضرت به همراه نزدیکترین افراد خاندان آل علی (ع) به اسارت می‌ رفتند.

امام جمعه ماسال با بیان اینکه آل علی (ع) آماج تیرهای ستم، تهمت و افتراهای سیاستمداران بنی‌امیه قرار داشت، گفت: ارزشهای دینی دستخوش تحریف و تغییر امویان قرار گرفته، روحیه شجاعت و حمیت اسلامی و باورهای دینی مردم سست، خرافه گری رواج، روحیه شهامت و شهادت طلبی در زیر شلاق، شکنجه و ارعاب امویان محو گشته بود.

وی با عنوان اینکه امام زین ‌العابدین (ع) در چنین عصر و جوی رسالت خود را آغاز کرد، افزود: آن حضرت حرکت جهاد فرهنگی و پرورش شخصیت‌ ها رادر دستور کار خود قرار داد و با یک حرکت عمیق و دامنه ‌دار به ایفای نقش پیشوایی خود پرداخت، این رویکرد امام سجاد (ع) زمینه ساز انقلاب فرهنگی امام باقر و امام صادق (ع) گشت.

موسوی اظهارداشت: امام سجاد (ع) همچون دیگر مصلحان آسمانی لحظه ‌ای در راه مبارزه با ستم و گناه از پای ننشست و در مقابل هیچ ستمگری کرنش نکرد، آن حضرت در عصر اسارت به خوبی ثابت کرد که می ‌توان حتی در مقابل ستم‌ پیشگانی چون ابن‌ زیاد و یزید که حتی از ریختن خون چون حسین ابایی ندارند، ایستاد و حتی کلمه ‌ای که رنگ ذلت داشته باشد بر زبان نراند.