مراسم سنتی حمل تابوت دراندونزی/ پاسداشت یاد شهدای کربلا توسط اهل سنت

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس یک سنت اسلامی و فرهنگی جاری در میان مردم جزیره سوماترا بویژه شهرهای بنگکلو و پاری امان ، هرساله صدها هزار تن از مسلمانان اهل سنت این مناطق در روز دهم محرم و بپاسداشت یاد وخاطر شهدای کربلا ، در دسته های مختلف به خیابان آمده و با حمل تابوت و نواختن بر طبل ها و همچنین سرودن اشعار واجرای نمایش تعزیه این روز را گرامی می دارند.

همزمان با روز عاشورای حسینی نیز صدها هزار تن از مردم شهر پاری امان واقع در استان پدانگ در سوماترای غربی این مراسم را با حضور هیئت ایرانی و مسئولین اندونزیایی برگزار کردند .

طی این مراسم که محمود فرازنده سفیرکشورمان ، محمد علی ربانی رایزن فرهنگی و همچنین معاون استاندار ، شهردار و سایر مقامات شهر پدانگ حضور داشتند مردم منطقه با اجتماع درمنطقه مرکزی شهر مراسم تابوت گردانی را که ازطریق شیعیان هند به این منطقه وارد شده است را برپا داشته و یاد و خاطر شهدای کربلا بویژه سید وسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین را گرامی داشتند.

بر اساس این گزارش ، شهردار پاری امان در سخنانش از مراسم تابوت به عنوان یکی از سنت های فرهنگی و قدیمی مردم جزیره سوماترا یاد کرد که طی آن ارادت ومحبت خود را به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) او بویژه امام حسن وامام حسین نشان می دهند.

دکتر محسن رحمان با اشاره به حضور هیئت ایرانی در این مراسم خواستار توسعه همکاری های فرهنگی جهت توسعه و ترویج سنت های دینی مشترک بین دو کشور شد.



شهردار پاری امان همچنین در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به حوادث اخیر در فلسطین وسرزمین های اشغالی ، حمایت از مظلوم را وظیفه دینی همه مسلمان خواند وابراز امیدواری کرد تا جهان اسلام با وحدت واتحاد مشکلات امت اسلامی را حل نماید.



سفیر کشورمان نیز طی سخنانی با اشاره به سنت ها وباورهای مشترک موجود بین مسلمانان ایران واندونزی در ماه محرم وروز عاشورا ، مشترکات فرهنگی را ظرفیت مناسبی جهت توسعه وگسترش همکاریها بین دو کشور بزرگ اسلامی ایران واندونزی خواند .



محمود فرازنده با اشاره به وجود مراسم تابوت گردانی در ایران اسلامی ابراز امیدواری کرد این سنت اسلامی از طریق تبادل تجربیات وهمکاری بین دو کشور توسعه یابد.



وی با اشاره به حادثه عظیم و غم انگیز عاشورا یادآورشد : در روز عاشور حسین بن علی که نواده و عزیز پیامبر بود با یاران اندک خود و با هدف دفاع از دین اسلام در برابر انحراف و فساد حکومت یزید ایستاد و جان خود و خاندانش را نثار اهداف مقدسش کرد.



فرازنده افزود : امروزه میلونها مسلمان در سراسر جهان از جمله ایران با برپایی مراسم در غم شهادت حسین بن علی و خاندانش به سوگواری و عزاداری می پردازند و از درس های بزرگ عاشورا در دفاع از دین اسلام و پیروی از آموزه های اسلام ناب بهره می گیرند.



معاون استانداری سوماترای غربی نیز مراسم تابوت در این جزیره را یکی از جاذبه های فرهنگی در این منطقه برشمرد و بر سیاست ها و برنامه های دولت واستانداری در حفظ وتقویت این مراسم اشاره کرد.



دکتر اسکندرافزود : حفظ و تقویت سنت های فرهنگی و دینی کمک به رشد وتحکیم استقلال کشور و قوام جامعه است و مراسم تابوت یکی از پرسابقه ترین وجذاب ترین سنت های فرهنگی در این جزیره بشمار می رود.



وی مراسم تابوت را که هرساله بیاد شهدای کربلا برگزار می گردد را بخشی از تاریخ روابط و دادوستدهای فرهنگی مردم اندونزی با دیگر جوامع از جمله هند وایران دانست و خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران درامر احیاء و توسعه این سنت فرهنگی دینی شد.



بر اساس این گزارش ، در بخش پایانی این مراسم تابوت های ساخته شده که بشکل نمادی از پری که تابوتی را بر بالهای خود حمل می نماید طی مراسمی با حضور مردم ومسئولین وسایر میهمانان به دریا انداخته می شود.



مردم سوماترای غربی با انجام مراسم تابوت که ریشه در سنت های مذهبی شیعیان هند دارد بر این باورند که بعد از شهادت حضرت امام حسین (ع) یزیدیان سر آن حضرت را بریدند و بر نیزه آویخته ودر کوچه وبازار گرداندند که در این حالت یک پرنده بزرگ بنام براق پدیدار شد و راس آنحضرت را از سر نیز برگرفته و به آسمانها برد.



