سرانه فضاهای ورزشی آذربایجان غربی به 84 سانتیمتر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملااحمدی عصر سه شنبه در مراسم تودیع مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی ومعارفه سرپرست جدید این اداره کل افزود: درمدت پنج سال گذشته بیش از 150 پروژه ورزشی در سطح استان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال 86 سرانه فضاهای ورزشی استان 27 سانتی متر بود که امروز این میزان به 62 سانتی متر افزایش یافته است که با احداث فضاهای ورزشی در دست ساخت 22 سانتی متر دیگر به این فضاها اضافه می شود .

وی ساماندهی بیش از 100هزار ورزشکار زیر پوشش بیمه های تامین اجتماعی، میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا، والیبال کاپ آسیا، والیبال دانش آموزان آسیا، تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان، جام کشتی شاهد، جام فجر تکواندو، جام بین المللی تنیس، بوکس جام شمس و دهها مسابقه بین المللی دیگر را از جمله برنامه های این اداره کل عنوان کرد .

ملااحمدی، حضور بیش از 280 ورزشکار در اردوهای تیم ملی و انتخاب بیش از 80 درصد این دعوت شدگان در عضویت تیم ملی برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات ورزش استان برشمرد .

وی در خصوص برگزاری منظم مجامع انتخاباتی هیئت های ورزشی استان و ارج نهادن به برگزاری هرچه مطلوب این مجامع گفت: بیش از 22 نفر از روسای فدارسیون های مختلف در چندین سال گذشته برای انتخاب روسای هیئت های استانی به شهر ارومیه سفر کرده و شاهد برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت های مربوطه خود بوده اند .

ملااحمدی میزبانی المپیاد دانشجویان پسر کشور را یکی از بزرگترین رویدادهای مهم ورزشی کشور دانست که اردیبهشت امسال با حضور 3500 ورزشکار دانشجو از سراسر کشور در ارومیه برگزار شد .

وی گفت: ورزش امروزه نقش بسیار مهمی در جریان سازی وقایع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها دارد و در این راستا نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در اطلاع رسانی سریع، دقیق و به موقع و رساندن اخبار و اطلاعات رویدادهای ورزشی بسیار ارزنده و مهم است .

مدیرکل هماهنگی امور استان‌ها در وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با بیان اینکه فضاهای ورزشی باید آکنده از معنویت و طهارت برای جوانان باشد، گفت: در گذشته نگاه به ورزش تنها به عنوان تفریح و سرگرمی مطرح بود اما اکنون کسی نمی‌تواند نقش ورزش را در روابط بین‌الملل، سیاست و عرصه های جهانی منکر شود .

صاحب حجتی با بیان اینکه امروز بانوان ایران به راحتی با پوشش کامل اسلامی در میادین بین‌المللی مقابل حریفان خود ظاهر می‌شوند، افزود: این یک موفقیت چشمگیر برای اثبات توانمندی‌های بانوان ورزشکار کشورمان است .

مدیرکل هماهنگی امور استان‌ها وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه استراتژیست‌های نظام سلطه از هر روشی برای حمله به جوانان ایران استفاده می‌کنند، یادآور شد: سالم سازی هیئت‌های ورزشی و معنوی کردن فضاهای ورزشی از وظایف سنگین مسئولان ورزشی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .