زینب (س) همچون خورشیدی تابناک بر تاریخ بشریت‌ می ‌درخشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کمال تجدد شامگاه سه شنبه در جمع سوگواران حسینی در مسجد جامع این شهر افزود: زینب کبری علیها السلام یکی از زنان بسیار با فضیلتی که در تاریخ اهل بیت بعد از حضرت زهرا (س) به عنوان تندیس زنده فضایل شناخته شده است.
وی اظهارداشت: این بانوی با عظمت از جمله زنان نادریست که بیشترین بخش از فروغ جاودان نور امامت را دریافت کرد و توانست خود را در کمالات و صفات حمیده، همسان و همانند مادرش زهرای اطهر (ع) بسازد.
امام جمعه سنگر گفت: حضرت زینب (س) تجسمی از علم و معرفت پیامبر (ص)، تبلوری از زهد و عبادت علی (ع)، تمثیلی از جانبازی مادر، تشکلی از صبر و حلم امام حسن (ع) و نموداری از شجاعت و شهامت امام حسین علیه السلام است.
وی افزود: این بانوی با عظمت بدون اینکه تسلیم شرایط سخت و طاقت فرسای پس از شهادت امام حسین (ع) و اصحابش شود با انجام به موقع رسالت خود توانست تبلیغات گسترده دشمن را خنثی کند.
تجدد ادامه داد: زینب (ع) و حضور جاودانه اش در لحظه لحظه تاریخ کربلا، چه در غروب غربت و آوارگی عصر عاشورا، چه در تلخی جانکاه وداع قتلگاه و چه در دفاع از حق در حضور ظالم، الگویی بیهمتا در همه اعصار و زمان هاست.
وی همچنین علم، عبادت، عفت، تقوی، فصاحت و بلاغت، پایداری، اراده پولادین، امانتداری، دفاع خالصانه از حق، یتیم نوازی، شرافت، عطوفت، همسرداری، عزت نفس، وفاداری و...از ارزنده ترین صفات و کمالات این شیرزن عاشورایی دانست.
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